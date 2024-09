'Oscar Green 2024' di Coldiretti Giovani Impresa, giovedì premiazioni e serata di festa

Verranno svelati giovedì 12 settembre alle ore 17 nella splendida cornice dei Giardini napoletani di Palazzo d’Avalos, a Vasto, i nomi delle imprese under 40 che hanno vinto l’Oscar Green Abruzzo, la selezione regionale del concorso nazionale sull’innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa. Verranno premiati i giovani imprenditori che hanno apportato un contributo importante in termini di novità, idee, spirito imprenditoriale e creatività all’agroalimentare regionale.

6 statuette e, per la prima volta, la menzione speciale all’agrinfluencer che è riuscito a comunicare meglio il legame tra agroalimentare e territorio. Ospite dell’evento - che da copione prevede l’intervento di un giovane impegnato nella promozione della cultura abruzzese - sarà l’attore e “contastorie” Marcello Sacerdote, che presenterà una piece teatrale sul rapporto tra musica, tradizione, ruralità e territorio. Nell’ambito dell’evento, è prevista anche la consegna del Premio “Biodiversità e ricerca”, istituto dalla Bio Cantina Orsogna.

Al termine, apericena rurale a base di eccellenze locali con la partecipazione dei Sona Terra e, dalle ore 21 fino a mezzanotte, Dj set con Fabio Falcone e la band City Life. “L’Oscar Green è un premio per giovani agricoltori che sono riusciti ad unire tradizione e innovazione – spiega Carla Di Michele, delegata di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo – l’edizione di quest’anno è stata ampliata e strutturata, in linea con lo sviluppo dell’imprenditoria agricola e alla sua voglia di crescere”.

All’incontro, che verrà aperto alle ore 17 dai saluti istituzionali del Comune di Vasto e della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, interverranno il segretario nazionale di Coldiretti Giovane Impresa Stefano Leporati e l’assessore regionale alle politiche agricole Emanuele Imprudente.