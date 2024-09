C'Ã¨ "Dona la spesa per la scuola" alla Coop di Montesilvano

Coop Alleanza 3.0 sostiene concretamente le famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare, nel periodo del ritorno sui banchi di scuola, con l'iniziativa "Dona la spesa per la scuola" che si terrà sabato 14 settembre. L'appuntamento si terrà alla Coop di Montesilvano. La raccolta coinvolgerà oltre 220 negozi, tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0 – distribuiti dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia – ed EasyCoop, il servizio di spesa online della Cooperativa.

Dona la spesa per la scuola è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con oltre circa 250 realtà su tutti i territori in cui è presente la Cooperativa e con il sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. La merce donata andrà in favore di persone e famiglie in difficoltà e tutti potranno "dare un mano" in modo semplice e concreto acquistando quaderni, pennarelli, matite e penne, temperamatite, risme di carta e altri materiali didattici.

Sabato 14 settembre, all'ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l'elenco dei prodotti da donare. Successivamente i volontari potranno stoccare la merce donata per distribuirla alle famiglie beneficiarie sul territorio.

Nel 2023 l'iniziativa si è tenuta sabato 9 settembre e ha visto il coinvolgimento di 215 punti vendita della Cooperativa con la partecipazione di 251 realtà locali, a cui sono state destinate quasi 160mila confezioni di merce donate da soci e clienti. La raccolta è continuata online, fino al 24 settembre con EasyCoop: sono stati donati attraverso il servizio di e-commerce oltre 520 materiali scolastici.

L'iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 ispirato ai 17 goal dell'Agenda Onu 2030. In particolare, questa iniziativa risponde agli obiettivi di Equa distribuzione delle risorse. Al link all.coop/donalaspesa tutte le informazioni su questa iniziativa. Inoltre, Coop Alleanza 3.0 è attenta anche al tema del contenimento dei prezzi per i materiali scolastici, siano essi articoli di cancelleria o libri di testo.

Per questi ultimi, la Cooperativa riserva ai soci uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina, proprio in modo da aiutare le famiglie a sostenerne l'acquisto. Per quanto concerne i prodotti di cancelleria la Cooperativa ha attivato anche quest'anno la promozione attraverso cui per 30 euro di spesa nel reparto cartoleria è stato possibile ricevere un buono sconto del valore di 10 euro da utilizzare fino al prossimo 29 settembre su una spesa minima di 30 euro.