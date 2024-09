Spoltore, perde il controllo della macchina e finisce fuori strada [FOTO]

Perde il controllo della sua macchina, probabilmente a causa delle piogge delle ultime ore, e finisce fuori strada. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 13 settembre, a Spoltore, più precisamente in via Sangro, nei pressi dell’incrocio con via Castellani. Alla guida dell’auto, una Fiat Panda, c'era un 24enne del posto che si è ribaltato sul lato sinistro, nella scarpata discendente a margine della carreggiata.

Il ragazzo, sebbene illeso, è stato comunque trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti, mentre il veicolo è stato recuperato da un carro attrezzi. Sul luogo dell'incidente si è recata la polizia locale di Spoltore per occuparsi dei rilievi e della gestione del traffico.