Torna la Giornata della buona salute, porte aperte nella sede Fipac di Manoppello

Torna sabato 14 settembre la “Giornata della buona salute”, la manifestazione promossa dalla Federazione dei pensionati di Confesercenti per facilitare l’incontro fra specialisti della salute e gli utenti dei servizi promossi dall’associazione di categoria. «Un appuntamento che ripetiamo dopo il successo della prima edizione – spiegano Daniele Erasmi, presidente della Confesercenti Abruzzo, e Stefano Di Giampietro, presidente regionale della Fipac – e per questo mi sento di ringraziare il personale che lavora nelle sedi coinvolte per l’ottimo lavoro messo in campo».

«Siamo soddisfatti per aver toccato tutte le province abruzzesi – aggiunge il direttore Lido Legnini – anche con la scelta di organizzare l’iniziativa al di fuori delle sedi Confesercenti in centri minori delle aree interne come Campli».

Le iniziative si svolgeranno a Chieti, Avezzano, Vasto, Campli, Atessa e Manoppello, con un programma articolato che si concluderà alle 12.15 con un incontro fra tutte le sedi, in collegamento sulla piattaforma Google Meet con il presidente nazionale di Fipac-Confesercenti Pier Giorgio Piccoli e con il coordinatore nazionale Fernando Trotta.

A Chieti, nella sede Confesercenti di via Domenico Spezioli, dalle 10 alle 12 si potranno effettuare visite mediche con la dermatologa Maria Elena Marra, il medico del lavoro Fulvio Camplone, la farmacista e biologa nutrizionista Marcolina Anastasia Di Anna, la dietologa Sandra Matteucci e si potranno effettuare i test dell’udito con Auricon e della vista con Ottica Luciani. Ci saranno inoltre le dimostrazioni e gli interventi della palestra Aska, di Hosting Virtuale, di Formiamo mentre in un altro piano della palazzina sarà possibile incontrare i referenti di Mood Rent (mobilità green e noleggio), Liberet (Associazione Consumatori Utenze), Assiunion (consulenza assicurativa), Manuele Pizzi (consulenza amministrazione di sostegno), Pharmanext (parafarmacia convenzionata), Ortopedia Marisa (sanitaria convenzionata), Ottica Luciani (ottico convenzionato), Terme di Popoli (complesso termale) e Hosting Virtuale srl (agenzia di comunicazione).

Ad Avezzano, nella sede Confesercenti in via Monte Velino 133/137, dopo il saluto del presidente regionale della FipacStefano Di Giampietro, spazio alle visite con Carlo Lucciper la consulenza e la visita geriatrica, Eleonora Di Pietrodello Studio Medilab per lo screening delle funzioni cognitive, Flavia Blasetti per le visite nutrizionali e dei valori antropometrici per il corretto stile di vita, Massimiliano Finiper la visita Ortopedica, Valentina Fioravanti per la consulenza urologica e Valentina Parisse per la consulenza ginecologica. Sarà possibile essere sottoposti all’esame audiometrico con il centro acustico Sentiamo ed al controllo dell’efficienza visiva con Ada Marandola dell’Ottica Genitti, e scoprire le opportunità delle Terme di Popoli.

A Vasto la Giornata della buona salute si terrà nel Mercato Santa Chiara in piazza Santa Chiara, dove dalle 9.15 sarà allestito un corner dedicato alla salute dell'udito con prove audiometriche dirette e sponsorizzate da Auricon Vasto a cura di Valeria Di Domizio, e gli interventi dell’assessore alle Politiche Sociali e del Comune di Vasto Anna Bosco e di Claudia Sacchet, responsabile scientifico dell’associazione Avi Alzheimer Vasto Italia.

La Confesercenti provinciale di Teramo ha scelto Campli per la Giornata della buona salute, che sarà ospitata nel centro ricreativo per la Terza età “Boncori” di piazza della Misericordia, dove interverranno anche il sindaco Federico Agostinelli e Filomena Sorgi, presidente del centro ricreativo. A seguire una serie di interventi a cura di specialisti: Mina Pulsoni interverrà su «La ginnastica dolce e l’utilità del movimento, toccasana per corpo e mente», Francesca di Carlo su come «Allenare la mente. La lettura e il ruolo fondamentale per il mantenimento delle attività cognitive», Diletta Pensilli su «Giocare fa bene ad ogni età. Come il gioco porti al benessere psicologico e rallentanti il declino di alcune funzioni mentali». A seguire il focus sull’alimentazione alla terza età e gli interventi dei responsabili di Auricon sull’importanza dell’udito e la preservazione dello stesso, dei Carabinieri del Comando Stazione di Campli sulla sicurezza e le truffe agli anziani, infine un momento di ricordo corale sulle ricette della tradizione e storie di vita.

Ad Atessa, nel centro servizi del Comune in corso Vittorio Emanuele II, 14, l’evento sarà promosso dalla sede Confesercenti di Lanciano che segue l’intero comprensorio del Sangro. Dalle 9.15 alle 13 sarà possibile essere visitati da Lucio Zinni, medico di medicina generale, effettuare colloqui con la nutrizionista Raffaella Frantangelo, con Siria D'Intino, specialista in osteopatia e apparato muscolo scheletrico e con Maria Domenica Di Vincenzo che terrà lezioni di pronto soccorso. Sarà possibile inoltre essere sottoposti all’esame dell’udito grazie ad Auricon ed al test glicemico con l’Adivas, associazione diabetici Val di Sangro.

In provincia di Pescara la Giornata della buona salute si terrà a Manoppello nella sala Woityla di via Andrea Costa 4, a due passi dalla sede Confesercenti. Dopo i saluti del sindaco Giorgio De Luca, dalle ore 9:15 alle 12 possibilità di colloqui individuali con il cardiologo Franco De Sanctis, responsabile della cardiologia del distretto di base di Scafa, il geriatra Michele Zito, già responsabile del centro disturbi cognitivi del Policlinico di Chieti, la fisioterapista Luciana Di Matteo, vicepresidente dell’ordine regionale. Sarà possibile essere sottoposti all’esame audiometrico a cura di Auricon e scoprire i servizi delle Terme di Popoli. I Carabinieri del Comando Compagnia di Popoli e del Comando Stazione di Manoppello interverranno infine sulla sicurezza e le truffe agli anziani.