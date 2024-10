Montesilvano, aperto il bando Ater per assegnare 6 alloggi in viale Europa

L’Ater Pescara ha aperto il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di 6 alloggi a canone concordato, situati in Viale Europa 35-47 a Montesilvano. Il concorso è rivolto a tutti coloro che desiderano accedere ad un’abitazione a canone agevolato e che rispondono ai requisiti previsti dal bando. La graduatoria sarà formata sulla base dell’ISEE e aggiornata ogni sei mesi. A partire dalla data di pubblicazione del bando rinvenibile sul sito dell’Ater, il concorso pubblico sarà destinato alla formazione della graduatoria generale aperta, al quale possono partecipare tutti gli aspiranti alla concessione in locazione degli alloggi di edilizia a canone concordato nel Comune di Montesilvano, sulla base delle disponibilità degli alloggi che si renderanno disponibili.

Le domande di assegnazione dovranno pervenire all’ATER di Pescara in via Genova 53 a mezzo raccomandata AR o al seguente indirizzo pec: aterpescara@legalmail.it, direttamente al protocollo dell’Ente entro e non 60 giorni dalla data di affissione del Bando di Concorso all’Albo pretorio telematico aziendale e pertanto entro e non oltre le ore 12,00 del 25 novembre 2024. Il file per la domanda di partecipazione è scaricabile sul sito web www.aterpescara.it. Trattandosi di una graduatoria aperta, le domande pervenute dopo il termine suindicato saranno considerate ai fini del successivo aggiornamento e pertanto verranno inserite nella successiva graduatoria, in occasione dell’aggiornamento semestrale che, quindi, scadrà ogni 6 mesi dalla data della determina della graduatoria provvisoria.

A seguito della Delibera del C.d.A. n°31 del 12.07.2021 è stato approvato il progetto aziendale “Interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio immobiliare di proprietà di Ater sito in Pescara e provincia, al fine di attivare tutte le iniziative possibili in tema di eco-bonus e sisma-bonus sul proprio patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, in cui sono stati individuati il primo blocco di edifici appratenti al progetto aziendale. Tra i fabbricati individuati nel sopra citato progetto aziendale, è compreso il fabbricato sito nel Comune di Montesilvano in viale Europa 35/47 di proprietà dell’Ater. Soddisfatto il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis:

“Sono entusiasta di annunciare il completamento dei lavori di riqualificazione dell’immobile di viale Europa. Grazie alla proficua collaborazione con l’Ater, siamo riusciti a trasformare questo edificio in una struttura moderna, sicura ed efficiente dal punto di vista energetico. Ricordo ancora quando, qualche tempo fa, ho proposto all’Ater questa ambiziosa iniziativa. Sono estremamente grato che abbiano accolto la mia proposta con entusiasmo, condividendo la mia visione di un futuro migliore per i nostri cittadini. Oggi possiamo finalmente consegnare agli inquilini nuovi alloggi, costruiti secondo i più recenti standard e dotati di tutti i comfort necessari. Sono certo che questa riqualificazione rappresenti un importante passo avanti per l’intera comunità di Montesilvano. Ringrazio ancora una volta l’Ater per la loro preziosa collaborazione e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. Insieme, abbiamo dimostrato che con impegno e determinazione possiamo raggiungere risultati straordinari”.

Il consigliere delegato alla sicurezza, Marco Forconi: “Un traguardo importante per Montesilvano. Una nuova casa per i nostri cittadini. I tempi record di demolizione e ricostruzione rendono l’idea di quanto l’attuale amministrazione abbia a cuore il capitolo delle politiche della casa, soprattutto in un momento storico in cui il costo degli affitti stanno conoscendo un’ impennata senza precedenti. Sono certo che questa operazione rappresenterà un esempio positivo per future iniziative volte a migliorare il patrimonio edilizio pubblico e a garantire una migliore qualità della vita ai nostri concittadini”. Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di domanda, visitare il sito web: www.aterpescara.it.