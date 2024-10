Lavori per i nuovi giochi nei parchi cittadini [FOTO]

Sono ufficialmente partiti i lavori per l'installazione di nuovi giochi nei parchi della città di Pescara, a partire dal Parco Di Cocco, situato nella zona dell'Università. L'intervento, che ha preso il via nella giornata di ieri, si concluderà entro il 30 novembre. All’avvio dei lavori erano presenti l’assessore al Verde e ai Parchi, Cristian Orta, il presidente della Commissione Ambiente e Parchi, Alessandro D’Alonzo, l’impresa incaricata dei lavori, Cost Cam srl di Baranello (Cb), il direttore tecnico, Enzo Bottino, e l’architetto, Vincenzo Di Tommaso.

“Siamo felici di poter dare il via a questo progetto che riqualifica i nostri parchi e offre ai più piccoli spazi di gioco sicuri e all’avanguardia”, ha dichiarato l'assessore Orta. "Questo intervento rappresenta un investimento importante per il futuro della nostra città e per il benessere delle famiglie che qui vivono. Un doveroso ringraziamento lo devo all’attuale presidente del consiglio comunale, Gianni Santilli che nella precedente Giunta, ricopriva il ruolo di Assessore al Verde e ai Parchi e che ha lavorato affinché si potesse giungere a questo obiettivo di sostituzione di tutti i giochi”.