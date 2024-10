"Insieme si cresce", laboratorio alla ludoteca Thomas Dezi

Proseguono oggi, 9 ottobre, gli eventi del Mese dell'affido e dell'accoglienza organizzato anche quest'anno dall'assessorato alle politiche sociali e per la famiglia del Comune di Pescara.

Per la giornata odierna l'appuntamento è nel pomeriggio alla ludoteca Thomas Dezi di via Lago di Capestrano, dove si svolgerà il laboratorio intitolato "Insieme si cresce", rivolto ai bambini che hanno un'età compresa tra 6 e 10 anni. Ad animare l'incontro, in programma dalle ore 15.30, sarà l'associazione Il piccolo principe.