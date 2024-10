Un servizio ad hoc per le persone sorde in occasione del G7

L'assessore alla Protezione Civile Massimiliano Pignoli, unitamente al dirigente della Protezione Civile Antonio Longo, e al responsabile della Protezione Civile Giovanni D'Alessandro, oltre a una rappresentanza di volontari della Protezione Civile, ha presentato un progetto unico in Abruzzo riservato alle persone diversamente abili e in particolare alle persone sorde, che potranno usufruire di un servizio ad hoc per l'imminente G7 che si terrà il 22, 23 e 24 ottobre e in caso di apertura del Coc.

"Abbiamo sempre detto che non avremmo lasciato indietro nessuno e dunque oggi presentiamo questo progetto dedicato ad una utenza di oltre 150 persone con tutte le loro famiglie alle prese con problemi di sordità e per questo - ha spiegato Pignoli - abbiamo attivato questo telefono cellulare con il numero WhatsApp che è il 349/8180562 e che verrà dedicato proprio alle persone sorde con videochiamate, grazie anche a due nostri volontari sordi che fanno parte della protezione civile e che comprendono perfettamente la nostra lingua e che collaboreranno a questo servizio telefonico attraverso cui veicoleremo dei messaggi per dare le informazioni di servizio per il G7 e in caso di apertura del Coc (Centro Operativo Comunale) ricevere informazioni in caso di emergenze per maltempo, calamità naturali e situazioni di emergenza che riguarderanno la nostra comunità. Così facendo ci saranno le indicazioni per queste persone sorde su cosa fare, come comportarsi e a chi rivolgersi in caso di bisogno. Loro reclamavano pari dignità e oggi possiamo finalmente dire che esiste anche questo servizio per queste persone. Questo è un servizio unico nel suo genere in Abruzzo e che mi inorgoglisce particolarmente. Voglio ringraziare oltre a tutti i volontari il dirigente della Protezione Civile Antonio Longo e il responsabile della Protezione Civile Giovanni D'Alessandro, che devo dire che, da quando mi sono insediato, su ogni indicazione di indirizzo politico che ho dato si sono immediatamente attivati, e questo nuovo servizio per i sordi è anche merito loro".