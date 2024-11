Inaugurata la Biblioteca dell'università ‘Polo Pescara’

Inaugurati i nuovi spazi della Biblioteca Polo Pescara, in un edificio annesso alla sede universitaria di viale Pindaro. Il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, era presente alla cerimonia e ha parlato di “un giorno di grande significato per la comunità accademica dell'università degli studi G. d'Annunzio e per l'intera città di Pescara”. Per Blasioli, questa struttura “rappresenta un investimento sul futuro, sulla crescita culturale del nostro ateneo e sullo sviluppo sociale della popolazione studentesca. Un traguardo per i nostri ragazzi, da sempre alla ricerca di spazi in cui studiare e fare ricerche”.

Il rettore Liborio Stuppia, il pro rettore del campus di Pescara, Tonio Di Battista, e il direttore delle biblioteche di ateneo, Enzo Fimiani, “hanno scommesso sul valore pedagogico della biblioteca e sono riusciti a concludere la ristrutturazione in tempi record”, dice Blasioli. Oggi l'edificio si presenta non solo come un luogo di studio, ma soprattutto come uno spazio aperto a disposizione della città, dotato di un'ampia gamma di servizi all'avanguardia.

Le sale studio, l'area per la consultazione e la nuova sala riviste, tornata nella sede originaria, “sono ambienti perfettamente attrezzati per l'approfondimento e la ricerca. In un'epoca in cui gli spazi pubblici dedicati allo studio individuale e di gruppo sono sempre più richiesti, la Biblioteca Polo Pescara diventa un simbolo della crescita del nostro ateneo e una risorsa preziosa al servizio della comunità”, aggiunge Blasioli.

“Sono certo che, con il progetto di allungamento degli orari di apertura dalle 19 fino a mezzanotte, così come annunciato dai vertici dell'ateneo d'Annunzio, si riuscirà a venire ulteriormente incontro alle reali necessità di una popolazione studentesca sempre più dinamica e con ritmi di vita frenetici. È dovere delle istituzioni offrire ai giovani spazi sicuri e stimolanti dove poter approfondire i percorsi accademici anche durante le ore serali, quando le biblioteche tradizionali chiudono i battenti”, conclude il vicepresidente del consiglio regionale.