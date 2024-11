Shady Alizadeh presenta al Fla "Più ci rinchiudono, più diventiamo forti"

Oggi, 8 novembre, alle 19 nell'ambito del Fla - Festival di Libri e Altrecose, al ristorante iraniano Omar Khayyam, Shady Alizadeh, leader italiana del movimento "Donna, Vita, Libertà", presenterà "Più ci rinchiudono, più diventiamo forti" di Narges Mohammadi. Dialogherà con lei Claudio Mastrangelo, di Arci Pescara. Il volume, edito in Italia da Mondadori, è valso il Premio Nobel per la Pace 2023 a Narges Mohammadi, giornalista, attivista per i diritti umani e pacifista iraniana detenuta come prigioniera politica dal regime di Teheran.

Ma le è valso anche l'ultima delle sue tante incarcerazioni (complessivamente è condannata a 31 anni di carcere pur avendo compiuto sempre e solo atti di non violenza), durante la quale le sue condizioni di salute stanno peggiorando sensibilmente a causa di patologie cardiache e neurologiche mal curate negli anni di detenzione.



"Più ci rinchiudono, più siamo forti" racconta 13 storie struggenti di donne detenute per ragioni politiche, per essersi battute per i diritti umani o contro la pena di morte, sottoposte alla terribile "tortura bianca", un complesso sistema di privazioni fisiche, giochi mentali sadici, umiliazioni sociali e forzature del ritmo circadiano, volto a fiaccare le resistenze delle detenute e aumentare la loro sensibilità alla propaganda. L'evento, gratuito, è organizzato da Arci Pescara.