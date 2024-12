All'istituto comprensivo Pescara 9 debutta l'indirizzo a curvatura sportiva

Sarà il primo istituto comprensivo della provincia di Pescara ad attivare l’indirizzo a curvatura sportiva. L’IC Pescara 9 amplia la sua offerta formativa e propone, dall’anno scolastico 2025-26, un nuovo percorso triennale. L’indirizzo sportivo sarà attivato alla scuola secondaria di primo grado “Virgilio”, con sede in via Di Sotto a Pescara Colli, e coinvolgerà una delle future classi prime.

L’obiettivo è diffondere la conoscenza e la pratica di sport anche minori come importante opportunità di crescita personale, nonché di socializzazione e di inclusione. La curvatura sportiva prevede un potenziamento delle ore di scienze motorie: nello specifico, saranno tre le ore aggiuntive alle due curricolari della mattina, da svolgersi in continuità con l’orario scolastico una volta a settimana e in stage formativi.

«L’Istituto Comprensivo Pescara 9, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, proporrà per l’anno scolastico 2025-2026 l’attivazione dell’indirizzo a curvatura sportiva. Questo percorso di studio triennale, in cui sarà previsto un tempo scuola di 33 ore (30 ore curricolari e 3 di ampliamento dell’offerta formativa), sarà riservato a una classe prima della scuola secondaria con l’intento di diffondere la conoscenza e la pratica di sport, anche minori, quale opportunità di crescita personale, socializzazione e inclusione» annuncia la dirigente scolastica Simona Marinelli. «La nuova opzione vuole essere una preziosa opportunità di crescita per gli studenti e, al tempo stesso, un reale arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto comprensivo 9 che, in questo modo, conferma e rafforza la collaborazione con il territorio nell’individuazione degli esperti delle diverse Federazioni, Associazioni e Società sportive operanti».

Prevista l’attivazione di convenzioni con le associazioni “Baseball- Softball Pescara”, “Camminare in Abruzzo” per le attività di orienteering e trekking, ASD Aterno per l’atletica leggera, “Svagamente” per la Vela e “Pescara Rugby”, oltre al supporto della nutrizionista Anna Wieczorek.

«È intenzione dell'Istituto Scolastico, inoltre, far parte della Rete Nazionale “Scuole per lo Sport” che consente, tramite l’interazione con altri Istituti sul territorio italiano, di approfondire e realizzare attività in collaborazione su tematiche definite annualmente» conclude la dirigente. Sottolineando come la scelta di inserire la curvatura nell’offerta formativa dell’istituto risponda «a una vocazione sportiva dimostrata negli anni dall’Istituto comprensivo 9, che dispone di adeguate risorse strutturali e può contare su un dipartimento di scienze motorie attivo e caparbio nel realizzare progetti sportivi, ottenendo anche ottimi risultati nell’ambito dei Giochi sportivi studenteschi».

Il Comprensivo 9 si sta preparando, inoltre, in questi giorni ad accogliere i bambini delle classi quinte delle scuole primarie del territorio e le loro famiglie, in occasione dell’Open Day. L’appuntamento è fissato a domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 10, nella sede principale di via Di Sotto. Un’occasione per toccare con mano le numerose attività e i progetti proposti dai docenti dell’istituto e di ascoltare i piccoli e talentuosi musicisti dell’Orchestra Virgiliana.