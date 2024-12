L'Avis porta Babbo Natale a Montesilvano

Oggi si terranno due importanti eventi organizzati dall’Avis Comunale di Montesilvano, l’associazione di volontari del sangue presieduta da Roberto Chiavaroli. L’appuntamento, che rappresenta un momento di grande partecipazione per la comunità, è previsto nella Sala "Di Giacomo" di Palazzo Baldoni.

Alle ore 16 un "autentico" Babbo Natale farà il suo ingresso nella sala per consegnare personalmente sacchetti natalizi ai figli e ai nipoti, di età compresa tra 0 e 10 anni, dei soci dell’associazione. Saranno coinvolti oltre cento bambini, che attenderanno con gioia e trepidazione questo momento magico, un evento ormai atteso da grandi e piccoli e che si svolgerà in un’atmosfera di condivisione e partecipazione.

A seguire, alle ore 17, avrà luogo la Cerimonia di consegna delle Benemerenze ai soci dell’Avis Comunale Montesilvano. Saranno premiati quasi 120 donatori, con un particolare riconoscimento a Eliseo D’Agostino ed Ennio Paoletti, che hanno superato le cento donazioni ciascuno, un traguardo di grande valore per l’intera comunità.

L’evento vedrà la partecipazione delle autorità locali, tra cui il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore alle associazioni Corinna Sandias, che hanno confermato la loro presenza per celebrare questo importante momento di riconoscimento del volontariato. Saranno inoltre presenti due dei fondatori dell’Avis Montesilvano, Marisa Perini e Aldo Pinciotti.

Proprio cinquant'anni fa, il 21 dicembre 1974, nei locali della Chiesa di Sant’Antonio, insieme ad altri volontari, gettarono le basi per un percorso di solidarietà e fratellanza che continua tutt’oggi. Due appuntamenti imperdibili per celebrare l’impegno e il valore del dono del sangue, in un clima di festa e di riconoscenza verso chi si dedica con generosità alla comunità.