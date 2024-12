Sotto le feste si potrà pescare 5 giorni a settimana invece di 3

"Anche quest'anno durante le festività natalizie i pescatori abruzzesi potranno esercitare la loro attività per cinque giorni alla settimana, anziché i tre stabiliti dalla normativa nazionale in ottemperanza alle disposizioni europee. Grazie a un tavolo di concertazione tra cooperative, organizzazioni sindacali e datoriali è stata raggiunta un'intesa che consente la pesca anche nel fine settimana, nel rispetto delle regole e delle necessità del settore. Una questione che mi era stata posta dai pescatori abruzzesi e che ha trovato un piacevole epilogo grazie alla sensibilità dimostrata dal ministro Francesco Lollobrigida e alla costante interlocuzione con l'onorevole Giandiego Gatta, responsabile nazionale Fi del dipartimento Pesca e Acquacoltura e con Paola D'Angelo di Confcooperative Abruzzo".

Lo dichiara, in una nota, Nazario Pagano, Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera segretario regionale di Fi Abruzzo. “Questo accordo rappresenta un grande risultato per il comparto della pesca, fondamentale per l'economia dell'Abruzzo e del nostro Paese, e risponde alla crescente domanda di prodotti ittici che caratterizza il periodo natalizio. Con questo accordo diamo un segnale concreto di vicinanza ai nostri pescatori, tutelando un settore che rappresenta una delle eccellenze dell'Abruzzo e di tutta l'Italia. Garantire prodotti freschi e di qualità sulle nostre tavole durante le festività è il giusto riconoscimento al lavoro e alla dedizione di chi ogni giorno affronta il mare”, ha concluso Pagano.