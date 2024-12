Grande festa con i bambini delle scuole pescaresi nella sala consiliare del Comune

Grande festa con i bambini delle scuole pescaresi ieri nella sala consiliare del Comune. L’ospite d’onore della mattinata è stato Frate Gianfranco Priori, frate Cappuccino Rettore del Santuario dell’Ambro, che ha stupito tutti con i suoi trucchi da illusionista, ammaliando il pubblico con carte e vari giochi di prestigio divertenti e coinvolgenti. I bambini e gli adolescenti sono rimasti rapiti dai movimenti veloci, dalla grande esperienza e abilità di “Frate Mago” che con il suo spettacolo ha girato l’Europa ed è stato ospite molto apprezzato persino di Papa Francesco.

“Sono convinta che fare comunità significhi anche questo, mescolare età e percorsi di vita per costruire ponti tra di noi e verso gli altri per recuperare la più profonda umanità, unica vera forza motrice delle relazioni, della società e della storia”, conclude l’assessore che ha augurato “Buon Natale a tutti i bimbi e ragazzi, alle loro famiglie, a tutti i docenti - sempre pronti a collaborare - e naturalmente alle dirigenti scolastiche della città”. Per iniziare e concludere la mattinata sono stati intonati i canti natalizi, accompagnati dal cantautore Beppe Frattaroli, “perché la tradizione canora legata alla natività, così come il presepe, siano luce e messaggio universale di accoglienza e alleanza tra gli uomini”.