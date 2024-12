La pista di pattinaggio di piazza della Rinascita gratuita per ragazzi disabili

“Piazza della Rinascita si è trasformata nelle scorse settimane in una magica pista di ghiaccio, pronta ad accogliere grandi e piccoli per le festività natalizie. Ma quest’anno, il Comune di Pescara, insieme alla ditta appaltatrice Produzioni Massimo Di Francesco, ha voluto fare un passo in più per favorire l’inclusione, regalando un’esperienza indimenticabile ai ragazzi disabili. Mercoledì, 18 dicembre, dalle ore 15:30 questo sogno diventerà realtà: grazie a delle speciali pedane d’acciaio su lame, progettate appositamente per le carrozzine, i ragazzi disabili potranno “scivolare” gratuitamente sul ghiaccio, vivendo pienamente il clima di festa. Un’opportunità unica per provare l’ebbrezza della velocità muovendosi in totale sicurezza. L’appuntamento sarà replicato in altre date, da stabilire”.

Lo annunciano gli assessori Zaira Zamparelli e Alfredo Cremonese, che pensano a questa iniziativa come “un’occasione per promuovere l’integrazione, abbattere le barriere architettoniche e psicologiche, e dimostrare che tutti, a prescindere dalle proprie capacità, possono partecipare attivamente alla vita della città. Ogni bambino, ogni giovane, ha il diritto di trascorrere momenti di gioia e spensieratezza, specie durante le feste. E noi vogliamo offrire ai ragazzi disabili e alle loro famiglie un’occasione per creare ricordi indimenticabili e per sentirsi parte integrante della nostra comunità”, dicono i due assessori.

Massimo Di Francesco evidenzia l’entusiasmo per aver realizzato questo progetto. “Siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere possibile questa iniziativa, come avevamo annunciato nelle scorse settimane allestendo la pista e aprendola al pubblico in una scintillante piazza della Rinascita. Vedere i sorrisi sui volti di questi ragazzi è la nostra più grande ricompensa. Vogliamo dimostrare che lo sport e il divertimento non hanno barriere e qui a Pescara lo facciamo in occasione delle feste di fine anno”.