Abruzzo Progetti, parte il tour regionale sulla facilitazione digitale dei cittadini

Parte il tour regionale di “Punto Digitale Facile: Insieme per l’Innovazione in Abruzzo”, progetto promosso per conto della Regione da Abruzzo Progetti, con l’obiettivo di diffondere in maniera ancora più efficace e capillare in tutti i territori la conoscenza e le opportunità offerte dai 60 sportelli già attivi in tutta la regione e che hanno finora offerto a 20mila cittadini utenti supporto e formazione gratuita per l’utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali.

Primo appuntamento sarà quello di giovedì 27 febbraio alle ore 11:30, presso la Sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila, poi il tour proseguirà con le tappe di Chieti il 27 marzo, di Pescara il 17 aprile e di Teramo il 22 maggio.

Il tour, organizzato da Abruzzo Progetti, società in house della Regione Abruzzo, rientra nell'ambito del progetto “Punto Digitale Facile”, finanziato con fondi del Pnrr, Misura 1.7.2: in questa prima tappa interverranno, in rappresentanza della presidenza della Giunta regionale, l’assessore regionale alla Formazione, alla Cultura e alla Istruzione Roberto Santangelo, e il direttore generale dell’Ente abruzzese, Antonio Sorgi.

Tra gli altri sarà presente una delegazione del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha “come specifica mission quella di definire una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali”.

È previsto anche il coinvolgimento dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) Abruzzo con la presenza del suo presidente, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

"Con questo tour - dichiara Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico di Abruzzo Progetti - vogliamo rafforzare il dialogo con il territorio, ascoltare le esigenze delle comunità locali e far conoscere concretamente i servizi offerti dalla Rete di Facilitazione Digitale. L’obiettivo è garantire a tutti i cittadini abruzzesi strumenti e competenze per abbattere il digital divide per affrontare con sicurezza le sfide della trasformazione digitale. In questi primi mesi di lavoro abbiamo verificato che da parte dei cittadini, c’è la esigenza di approfondire gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie, in particolare gli anziani, con le prenotazioni di visite e medicine”.



"L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, facilitatori digitali, enti che ospitano i punti di facilitazione e cittadini interessati a scoprire di più sul progetto per il quale ringraziamo il presidente Marsilio e i dirigenti competenti per la fiducia che ci è stata accordata e per la vicinanza che ci è stata sempre assicurata per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi”, sottolinea ancora Di Cristofano.

Spiegano a loro volta le coordinatrici del progetto, Alessia Pietropaoli e Alessia Di Ubaldo: "la presenza di una delegazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, testimoniano l’importanza e la efficacia di questa iniziativa per il territorio. In particolare, il contributo del sindaco dell’Aquila e presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, sarà fondamentale per evidenziare il ruolo strategico dei Comuni nella promozione dell’inclusione digitale e nella diffusione dei servizi offerti dalla Rete di Facilitazione Digitale”.

Dall’avvio del progetto “Punto Digitale Facile”, la rete ha già raggiunto numeri significativi: 60 punti di facilitazione digitale attivi in tutta la regione e 20.000 utenti formati e supportati, superando ampiamente lo scorso dicembre il target 2024 fissato dal Dipartimento per la Trasformazione digitale, con 14.600 utenti.

Il 12 febbraio scorso è stato poi sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione Abruzzo e Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, per l'apertura di ulteriori sportelli presso gli Uffici relazioni con il Pubblico (Urp) e i Centri unici di prenotazione (Cup), negli ospedali e nelle sedi della Asl ad Avezzano, Sulmona e L’Aquila, sopratutto al fine di ridurre le code agli sportelli e di rendere più efficiente e veloce il servizio, grazie alle prenotazioni online e alla consultazione a distanza di referti e comunicazioni.

Per informazioni: puntodigitalefacile.abruzzo.it