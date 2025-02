Indoor Pattinaggio Corsa, a Pescara i big della velocità su rotelle

Dopo lo spettacolo dello scorso fine settimana a Pescara arrivano i big del pattinaggio corsa.

Sabato 22 e domenica 23 febbraio al Pattinodromo “Ex Gesuiti” si torna in pista per i Campionati Italiani Indoor 2025.

Sui 175 metri in asfalto a curve sopraelevate dell’impianto adriatico in palio i titoli tricolori Senior, Junior e Allievi.

Un appuntamento che ha fatto registrare già nella prima parte dello scorso weekend, dedicata alle categorie dei più giovani, numeri importanti per presenze e partecipazione di pubblico e appassionati. Una conferma per la città di Pescara che si consacra capitale del pattinaggio velocità.

Trenta titoli tricolori, più di 1200 atleti partecipanti nei due weekend di gare, oltre 80 società provenienti da tutta Italia, con una rilevante presenza di pattinatori plurimedagliati a livello internazionale, iscrizioni in aumento del 40% in più rispetto alla passata edizione. Sono solo alcuni dei numeri dei Campionati Italiani 2025 che ribadiscono l’importanza dell’evento che apre la stagione del pattinaggio su rotelle nel miglior modo possibile. Manifestazione che torna a Pescara per la sesta volta negli ultimi 7 anni.

Pista degli “Ex Gesuiti” pronta ad accogliere l’entusiasmo coinvolgente della carovana della corsa, in un impianto all’avanguardia a livello nazionale, con un bellissimo colpo d’occhio regalato da tutti i presenti, pronti a supportare le giovani promesse e i big del pattinaggio azzurro. Un appuntamento fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Pescara, che ha fatto sentire il proprio supporto agli organizzatori, nonostante qualche piccolo disagio causato dalla pioggia degli scorsi giorni.

“Gli eventi sportivi rappresentano per la città non solo un’opportunità di crescita – ha sottolineato il sindaco di Pescara, Carlo Masci – ma anche un’importante leva di sviluppo per il turismo e per l’economia locale. L’amministrazione comunale non può far altro che stare al fianco degli organizzatori e con convinzione supportare queste iniziative, perché crediamo che lo sport sia un patrimonio di tutti e un volano straordinario per il futuro”.

Tutto pronto a Pescara quindi per lo show degli Indoor 2025. Riflettori puntati tra i senior su diversi pattinatori abruzzesi. Tra le più attese la già campionessa mondiale e attuale campionessa europea, la pescarese Asja Varani ed Edda Paluzzi, argento mondiale ed europeo.

L’evento organizzato dall’ASD Pattinaggio Pescara, sotto l’egida di Skate Italia Federazione Italiana Sport Rotellistici e con il supporto del CONI, del Comitato Regionale Skate Italia e il sostegno della Città di Pescara e della Regione Abruzzo.

Tutte le gare dei Campionati Indoor in diretta streaming sulla FisrTv al link: https://www.fisrtv.it/

Segui tutti gli aggiornamenti sui Campionati Indoor di Pescara sulle pagine federali al link:https://www.fisr.it/

Programma Campionati Indoor 2025

Sabato 22 febbraio

a partire dalle ore 08:30:

Gara giro atleti contrapposti A/J/S m/f qualifiche

Gare di fondo A/J/S m/f qualifiche

Pomeriggio – ore 14:30 – ritrovo Giuria

Gara giro atleti contrapposti A/J/S m/f finali

Gara di fondo A/J/S m/f finali

Premiazioni

Gara americana A/J m/f qualifiche

Gara americana J/S m/f qualifiche



Domenica 23 febbraio

a partire dalle ore 08:30:

Gara sprint A/J/S m/f qualifiche/quarti/

semifinali

Gara sprint A/J/S m/f finali

Gara americana A/J m/f finali

Gara americana J/S m/f finali