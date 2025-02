“Ecomobility Point”: parte il noleggio gratuito di dieci bici elettriche

Pescara compie un nuovo passo verso una mobilità sostenibile grazie al progetto Ecomobility Point, realizzato dal Comune di Pescara e finanziato dal programma europeo Sutra. Il servizio è affidato a Pescara Multiservice, presieduta da Mirko Di Michele. L’iniziativa, presentata oggi alla stampa dal sindaco Carlo Masci, dall'assessore alla Mobilità Adelchi Sulpizio e da Di Michele, offre ai cittadini la possibilità di noleggiare gratuitamente 10 biciclette elettriche con pedalata assistita, contribuendo così a favorire gli spostamenti green in città, riducendo l'uso dei mezzi privati.

Su impulso dell’assessorato alla mobilità, Pescara Multiservice ha già installato 5 ecomobility point, delle strutture per il noleggio delle dieci bici messa a disposizione dal Comune e per la ricarica della propria bici. Sono collocati in punti strategici del territorio: via Carducci, via Gioberti, via Passolanciano, via Palizzi (zona Aurum), via Lo Feudo (fermata delle Ferrovie all'altezza del tribunale). Ad eccezione del punto di via Carducci, che dispone solo di stalli con il “blocca bike”, per sistemare le bici e non della ricarica, gli altri quattro punti sono dotati di due stalli “blocca bike” e due punti di ricarica dove chiunque può ricaricare la propria bicicletta elettrica.

Il servizio di noleggio è semplice e immediato: basta recarsi ad uno dei cinque ecomobility point, inquadrare con il cellulare il QrCode presente, registrarsi e sbloccare la bici per usarla. Al termine dell’utilizzo, la bicicletta dovrà essere riposizionata in uno dei cinque stalli disponibili in città. Per chi necessita di ricaricare la propria bicicletta elettrica, il servizio è accessibile attivando un conto PayPal per effettuare il pagamento.

“Proseguiamo il nostro lavoro per incentivare una mobilità più sostenibile – commenta Sulpizio – Questa nuova tipologia di bikesharing, permette di utilizzare gratuitamente le bici messe a disposizione dal Comune per i propri spostamenti. Si parla sempre di inquinamento e della assoluta necessità di riduzione dello smog ma continuiamo ad utilizzare l’auto anche per brevi spostamenti. C’è bisogno di un cambio di cultura e questa iniziativa rappresenta un’altra grande opportunità per incentivare l’uso della bicicletta in città. Questo – conclude Sulpizio – è un ulteriore passo per una mobilità rispettosa dell'ambiente".

Pescara Multiservice si occupa di monitorare l'efficienza delle biciclette e della manutenzione per garantire la sicurezza degli utenti, con verifiche quotidiane. I controlli riguardano catena, ruote e freni e la verifica dello stato della batteria (nel caso in cui si dovesse scaricare, la bici si sposta comunque). È stato anche attivato, sempre da Pescara Multiservice, un servizio di assistenza per fronteggiare le emergenze: i due numeri di telefono sono riportatati sulle bici.

Entusiasta il sindaco: "Il Comune", ha commentato, "continua a proporre ai cittadini la possibilità di usufruire di mezzi per muoversi in città senza inquinare e in questo caso si tratta di mezzi fruibili in maniera totalmente gratuita, senza spendere un euro, e quindi alla portata di tutti".