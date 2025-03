Boom di iscrizioni al Comprensivo Pescara 10: "Successo che premia l’innovazione e la qualità dell’insegnamento"

L’Istituto Comprensivo Pescara 10 continua a crescere e a raccogliere consensi. ll numero di alunni iscritti è salito da 1.229 dello scorso anno, a quasi 2000 per il prossimo: un incremento significativo che conferma la fiducia delle famiglie nel percorso educativo proposto dalla scuola.

Questo risultato non è frutto del caso, ma della costante dedizione dei docenti e della dirigenza nel rendere l’istituto un punto di riferimento per la formazione dei giovani. Negli ultimi anni, l’offerta formativa si è arricchita grazie a numerose innovazioni didattiche, progetti coinvolgenti e un’attenzione particolare alle esigenze degli studenti.

Dalle metodologie innovative all’uso delle nuove tecnologie in classe, passando per laboratori creativi e attività extracurriculari stimolanti, l’Istituto Comprensivo Pescara 10 si distingue per la capacità di coniugare tradizione e modernità. Un ambiente scolastico accogliente, inclusivo e dinamico, capace di attrarre sempre più famiglie che scelgono di affidare a questa scuola il futuro dei propri figli.

“L’aumento delle iscrizioni rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto e un incentivo a continuare su questa strada - sottolinea il dirigente scolastico Daniela D’Alimonte - L’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi un’educazione di qualità, capace di prepararli al meglio per le sfide di domani”.