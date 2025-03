Mauro Casinghini lascia l'incarico e saluta i volontari di Protezione Civile della provincia

Il direttore dell’agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, Mauro Casinghini, ha rivolto ieri il suo saluto al mondo del volontariato della provincia di Pescara, concludendo il proprio incarico alla guida dell’Agenzia regionale di protezione civile. Durante l’incontro Casinghini ha illustrato le principali iniziative svolte nei quattro anni e mezzo di attività, sottolineando il fondamentale contributo dei volontari nella gestione delle emergenze e nella tutela del territorio.

All’evento hanno partecipato il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa e il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Luca Verna, oltre a numerosi sindaci del territorio. Casinghini ha ringraziato istituzioni e volontari per la collaborazione, lasciando un messaggio di fiducia per il futuro della protezione civile in Abruzzo.