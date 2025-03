Nuovo servizio di refezione scolastica, al via gli incontri con i genitori nei comprensivi

Il nuovo servizio di refezione scolastica, che nei prossimi giorni cambierà concessionario, è stato illustrato oggi ad alcuni istituti comprensivi dall'assessore comunale alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti. Gli incontri con le dirigenti scolastiche e con i rappresentanti dei genitori che usufruiscono del servizio mensa si sono svolti con i comprensivi numero 2, numero 1-7, e numero 8 e continueranno nei prossimi giorni con gli altri comprensivi.

"Ho spiegato le caratteristiche del nuovo servizio di refezione, che scaturisce da un bando ispirato alla normativa europea, all’insegna della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e ho sottolineato in particolare che saranno serviti pasti biologici a filiera corta e km zero", dice l'assessore ricostruendo la giornata.

"Ho anche rassicurato le famiglie sulla fase di passaggio tra il servizio attuale e quello che scatterà formalmente l'8 marzo, che non comporterà alcun disagio per i bambini. La Rti Elior Ristorazione spa – Sh Gestioni prenderà in consegna le cucine la mattina dell'8 e si organizzerà per l’attivazione della mensa da lunedì 10 marzo: i bambini consumeranno pasti regolari sin dal primo giorno e il menu della prossima settimana sarà lo stesso previsto sino ad oggi. Le derrate sono state già ordinate e nel giro di qualche giorno potrà essere servito il nuovo menu biologico a km zero. Abbiamo condiviso che la salute è la priorità assoluta per i nostri bambini considerato che la nutrizione, come noto, è il più forte strumento di prevenzione rispetto alle patologie, dalle più gravi (quelle oncologiche) a quelle croniche legate alle intolleranze, per non parlare dei disturbi gastro-alimentari. Ho condiviso con le famiglie anche la prossima apertura di un nuovo centro di cottura in via Puccini, per rendere sempre più prossima la preparazione delle dei pasti rispetto agli istituti scolastici. E ho anche spiegato che ci sarà un controllo di qualità quotidiano e costante tramite un software che trasferirà al Comune ogni notizia circa l’origine del cibo e la qualità del medesimo, giorno per giorno. È stato molto importante parlare con i rappresentanti dei genitori che mi hanno rivolto domande e con i quali ho potuto condividere tutte le novità del servizio restando a disposizione per ogni chiarimento. Ho rappresentato loro che abbiamo conservato la medesima piattaforma Ecivis per la prenotazione dei pasti e per i pagamenti, per evitare che ci siano problemi burocratici, in questo momento di passaggio, e quindi i genitori potranno continuare ad interfacciarsi con il Comune come hanno fatto sinora, rispetto alle mense. Durante l'incontro del comprensivo 8, in particolare, mi sono confrontata con i genitori anche sul tema delle nuove tariffe e resto a disposizione, nei prossimi incontri, per fare la stessa cosa".

"In relazione alle polemiche sterili e strumentali sollevate dal Pd, che oggi si è presentato alla riunione con il Comprensivo 8 nella persona del capogruppo in consiglio comunale Piero Giampietro, ritengo di avere il diritto-dovere, come pubblico amministratore assessore al ramo, di informare i cittadini circa i servizi che offre l’amministrazione ed ascoltare eventuali richieste, aprendomi al dialogo. Tutto questo rientra giammai in attività politica, ma bensì in attività amministrativo-istituzionale. Infatti ho ascoltato spunti e domande da parte delle famiglie di cui farò tesoro".