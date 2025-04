Cresce l’organico di Saga con 21 nuovi lavoratori stagionali

Dalla prossima settimana, il personale della Società di gestione aeroportuale sarà più numeroso. In vista della stagione estiva che a pieno regime conterà un totale di 21 destinazioni, fino anche a 16 voli giornalieri, l’Aeroporto ha assunto 21 nuove unità. I nuovi assunti saranno impiegati tra addetti al check-in e di rampa. Dodici lavoratori, con contratto stagionale fino alla fine di ottobre, entreranno in servizio ufficialmente lunedì, iniziando le loro attività con i corsi di formazione, mentre gli altri già dal primo aprile. Oggi sono stati accolti dal presidente Saga, Giorgio Fraccastoro che ha dato loro il benvenuto. “Con la stagione estiva questo aeroporto comincia a decollare nel senso letterale del termine, attraverso una programmazione che nei prossimi mesi raggiungerà il picco”, commenta il presidente Fraccastoro.

“Ad un incremento di operatività non potevamo non rispondere che con un potenziamento dell’organico, per rendere davvero efficace la struttura aeroportuale e quindi confortevole l’esperienza del viaggio ai passeggeri che transitano nello scalo. Ci aspettiamo serietà da tutti i nuovi assunti, ma anche disponibilità. Le due posizioni ricoperte dagli stagisti sono entrambi anelli essenziali nella catena di funzionamento dell’aeroporto, partendo dal check-in che rappresenta il primo contatto con gli utenti, e passando per la rampa che prevede mansioni molto tecniche, ma fondamentali nelle operazioni di atterraggio e di partenza. Nella struttura abbiamo degli esempi di dipendenti che oggi sono storici, ma che sono partiti 20 anni fa con contratti come quelli entrati oggi. L’auspicio dunque è che questa esperienza possa trasformarsi nell’inizio di un percorso ancora più duraturo, certi, comunque, che sarà una fase che arricchirà tutti di professionalità e competenze in più”.

Tutte le 21 persone sono state selezionate, attraverso una procedura affidata ad una società interinale esterna. La durata del contratto, secondo quanto previsto nell’accordo appena sottoscritto, sarà di sette mesi, da aprile ad ottobre, con possibili stabilizzazioni future.