"Dopo aver rotto le scatole per lungo tempo, finalmente Aca inizierà i lavori su via Rigopiano, dopo che per anni i residenti sono stati senza acqua per buona parte della giornata. Ci hanno contattati soddisfatti i residenti con cui siamo rimasti in contatto".

Lo fa sapere il gruppo Facebook ‘Pescara Pulita’, che per primo aveva denunciato la situazione. E aggiunge: “Queste sono soddisfazioni e la consapevolezza che non bisogna avere uno stipendio del comune per poter fare qualcosa”.