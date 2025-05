Sorpreso a rubare dentro unâ€™auto in sosta: 19enne senza fissa dimora in manette

La Polizia di Pescara ha arrestato in flagranza un 19enne, senza fissa dimora, per furto aggravato. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, nei pressi della stazione ferroviaria, dove, verso le ore 3 circa, gli agenti delle volanti, durante l’ordinario pattugliamento, hanno notato, in un parcheggio, una persona con il busto all’interno dell’abitacolo di un auto posteggiata.

Gli agenti, insospettiti, hanno bloccato la marcia del veicolo e si sono avvicinati per controllare cosa stesse accadendo. La verifica ha portato a cogliere sul fatto il giovane che aveva appena infranto un finestrino e stava già rovistando dentro in cerca di beni da portare via. Il 19enne, notata la pattuglia, cercava di allontanarsi ma gli agenti riuscivano immediatamente a raggiungerlo e fermarlo.

La perquisizione ha permesso di rinvenire sulla persona alcuni arnesi atti allo scasso, il tutto sottoposto a sequestro penale. Il 19enne veniva inoltre trovato in possesso di alcuni documenti riconducibili al titolare del veicolo, che venivano immediatamente restituiti all’avente diritto. Il giovane è stato infine arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato.