Pescara di scena a Catania per i play off. Grande attesa per il match in Sicilia

Seconda gara play off domani, domenica 11 maggio, per il Pescara che nel primo turno nazionale affronterà al "Massimino" il Catania. Quella di domani (ore 20) sarà la gara di andata con gli etnei che mercoledì prossimo saranno di scena all'Adriatico per il match di ritorno. Il Pescara come nel turno precedente, potrà giocare per due risultati su tre grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare, con il passaggio del turno con due pareggi o con parità nei risultati nell'arco dei 180'. La sfida con i rossoazzurri sarà particolare per Silvio Baldini, che guidò il Catania in serie A nella stagione 2007-2008.

I biancazzurri raggiungeranno la Sicilia domattina con un volo charter. Tutti a disposizione del tecnico pescarese compreso Letizia. Baldini, grande ex del match, potrebbe confermare in toto l'undici schierato con la Pianese. Questo pomeriggio è prevista la seduta di rifinitura. Non ci sarà oggi la consueta conferenza stampa della vigilia. Trasferta vietata ai residenti in Abruzzo.