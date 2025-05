All'Its Marconi di Penne un progetto formativo della Consulta Giovanile di Loreto

Si è concluso con grande partecipazione e riscontro positivo il progetto formativo promosso dalla Consulta Giovanile di Loreto Aprutino all'ITS G. Marconi di Penne. L'iniziativa, strutturata in tre distinti appuntamenti tematici, ha coinvolto 12 classi dell'istituto in un percorso di riflessione e confronto su argomenti fondamentali per i giovani di oggi. Il ciclo di incontri ha affrontato tre tematiche di grande rilevanza: le problematiche dell'adolescenza, le questioni di genere e l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Ogni appuntamento è stato caratterizzato dalla presenza di professionisti ed esperti che hanno saputo instaurare un dialogo autentico con gli studenti. Durante il primo incontro, il comico e autore Claudio Morici ha presentato il suo lavoro "La malattia dell'ostrica", utilizzando la potente metafora dell'ostrica che trasforma una ferita in perla per esplorare il legame tra dolore e creazione artistica.

Attraverso le storie di scrittori come Cesare Pavese ed Emilio Salgari, Morici ha offerto agli studenti una riflessione profonda sul disagio psicologico e sul potere liberatorio della letteratura, stimolando un confronto aperto sulle fragilità dell'adolescenza e sulla possibilità di trasformare le difficoltà in opportunità creative. Il secondo appuntamento ha visto protagonista la narratrice Francesca Camilla D'Amico, che ha guidato gli studenti del quarto anno in una riflessione critica sulle tematiche di genere, affrontando questioni come disparità, lavoro, aree interne e patriarcato. L'incontro ha generato un ricco scambio di idee, domande e considerazioni autentiche, con l'obiettivo di promuovere la creazione di spazi più liberi e rispettosi per tutti, rafforzando consapevolezza e pensiero critico nei giovani partecipanti.

Nel terzo e ultimo appuntamento, realizzato in collaborazione con l'associazione telematica Metro Olografix, le classi quarte e quinte hanno esplorato il mondo dell'Intelligenza Artificiale. Gli studenti hanno partecipato alla costruzione di un piccolo classificatore, comprendendo da vicino i meccanismi di funzionamento di questi sistemi. La discussione si è poi estesa alle implicazioni etiche dell'adozione su larga scala dell'IA, toccando temi complessi come la guida autonoma, il giudizio algoritmico e la profilazione. Al termine dell'incontro, sono stati condivisi strumenti pratici di prompt engineering per un utilizzo consapevole e responsabile dei chatbot.

"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti con questo progetto", dichiara il Presidente della Consulta Giovanile di Loreto Aprutino. "Portare queste opportunità di confronto nelle scuole delle aree interne rappresenta per noi una priorità assoluta. Il dialogo intergenerazionale su temi di grande attualità è essenziale per formare cittadini consapevoli e preparati ad affrontare le sfide del futuro. Le nuove generazioni delle nostre aree interne meritano lo stesso accesso a stimoli culturali e formativi delle grandi città, e la risposta entusiasta degli studenti del Marconi ci conferma che stiamo rispondendo a un'esigenza reale che emerge dal basso. Continueremo a lavorare in questa direzione, creando ponti tra il mondo della cultura, dell'innovazione e la realtà scolastica del nostro territorio".

La Consulta Giovanile desidera ringraziare sinceramente l'ITS G. Marconi di Penne e la dirigenza scolastica per aver accolto con entusiasmo le proposte formative, dimostrando grande sensibilità verso tematiche cruciali per la formazione dei giovani. Un ringraziamento particolare va anche a Sincro Vestina per il supporto e la collaborazione nella realizzazione del progetto.