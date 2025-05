Referendum dell’8 e 9 giugno: appello di Licheri (SI) alla Cisl Abruzzo-Molise

“Apprendo che la Cisl della Campania, nel congresso regionale di Pompei, si è espressa per il No ai Referendum su Lavoro e Cittadinanza. Finalmente si fa chiarezza. Ringrazio la Cisl, perché su temi così importanti è inaccettabile dichiarare come ha fatto la seconda carica dello Stato Ignazio La Russa di andare al mare. Noi siamo nel comitato per il Sì e stiamo lavorando per favorire la partecipazione. Non pronunciarsi o lasciare libertà di scelta è molto grave. Per questo faccio appello alla CISL Abruzzo-Molise, che avrà il suo congresso domani e dopodomani, di esprimersi, come ha fatto la Cisl Campania. Conseguenzialmente sarebbe opportuno aprire subito i comitati del No e confrontarsi con noi, che sosteniamo 5 SI, per lavorare insieme alla partecipazione democratica, che è il voto e raggiungere il quorum, rendendo valida l’espressione dei cittadini. Non sprechiamo un’occasione così importante”.

Lo dice in una nota Daniele Licheri (foto), segretario regionale Sinistra Italiana Abruzzo.