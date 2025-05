Morto il pescarese Alfonso Mascitelli, ex senatore e dirigente della Asl dell'Aquila

E' morto improvvisamente il pescarese Alfonso Mascitelli, direttore sanitario dell'Asl dell'Aquila. Impegnato in politica, è stato consigliere regionale e senatore per l'Italia dei Valori per una legislatura, dal 2008 al 2013. Aveva 68 anni.

"Costernato dalla notizia - ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio - formulo alla famiglia e a tutti i suoi cari le sentite condoglianze della Regione Abruzzo e mie personali".

"La scomparsa del dottor Mascitelli lascia un vuoto profondo in tutti noi, che in questi anni abbiamo avuto l'onore di conoscerlo e di lavorare con lui fianco a fianco, affrontando e superando emergenze difficili e complicate, come la pandemia Covid. Di lui non potremo mai dimenticare la grande professionalità, ma anche la disponibilità e l'umanità che metteva nel suo lavoro, fornendo sempre non solo risposte puntuali a tutte le questioni che gli venivano sottoposte, ma anche interventi preziosi e qualificati ai documenti programmatori del sistema sanitario regionale, nei quali il suo contributo resta tangibile e riconosciuto . Alla sua famiglia e ai i suoi cari giungano le mie personali condoglianze e quelle di tutto il personale dell'Assessorato e del Dipartimento Sanità", dice l'assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì. Questa, invece, la dichiarazione del sindaco di Pescara Carlo Masci:

"La scomparsa di Alfonso Mascitelli mi addolora. Era un galantuomo, un signore di altri tempi, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e la nostra stima era reciproca, seppure il nostro percorso si sia sviluppato su fronti politici opposti. La sua professionalità era indiscutibile, riconosciuta pubblicamente con l'attribuzione di tanti incarichi che ha assunto nel tempo. E la sua sensibilità, i valori che lo accompagnavano nella vita, me lo hanno fatto sempre sentire vicino. Mi stringo al dolore della sua famiglia, dei suoi amici, dei suoi collaboratori e di tutti coloro che hanno condiviso il suo percorso, professionale e politico. La sua mancanza si sentirà".

“Un uomo delle Istituzioni, rigoroso, collaborativo, propositivo, capace di interpretare al meglio il proprio ruolo con uno spiccato senso di responsabilità e grande consapevolezza. Con Alfonso Mascitelli l’Abruzzo perde una personalità di assoluto rilievo, che ho avuto il piacere e l’onore di conoscere e incontrare prima come consigliere regionale e poi come Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, conservando un ottimo rapporto di stima reciproca e di affetto e rispetto personali. C’eravamo sentiti appena tre giorni fa, per confrontarci sul tema sanità, che ben conosceva, e mai mi sarei aspettato una simile notizia. Alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi più stretti collaboratori vanno le condoglianze mie personali e dell’intero Consiglio regionale”, ha commentato il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.