Campionato di Eccellenza: Folgore Delfino Curi allo spareggio con il San Salvo

È festa per la Fcd Pro Vasto al termine di una partita conclusasi solo ai tempi supplementari.

Sul Campo San Marco a Pescara oggi pomeriggio la squadra di mister Ruffini si è contesa la permanenza nel campionato di Eccellenza nella semifinale play out contro la Folgore Delfino Curi di mister Cichella.

Finiti in parità i 90’ al 111’ il gol di Vincenzo Ladogana ha fissato il risultato sul 2 a 1 per la Pro Vasto. Risultato rimasto poi immutato fino al termine. La Folgore tornerà in campo domenica prossima contro il San Salvo per contendersi la permanenza nel campionato di Eccellenza.

La gara è stata arbitrata da Mattia Buzzelli della sezione di Avezzano, assistenti Matteo Leli della sezione di L’Aquila e Gianmarco Di Filippo della sezione di Teramo.

Folgore Delfino Curi

Allenatore Adolfo Cichella

Pierandrei Federico, Paglialunga Davide, Ferrante Claudio, Bocchio C. Gabriel, Di Nisio Filippo, Salvatore Stefano, Marino Tommaso, Ciafardini Giuseppe, Scotti Paolo, Andreassi Davide, Di Renzo Alessandro.

A disposizione: Cerasi Filippo, Sabatini Andrea, Barbetta Federico, Abbenante E. M. Vincenzo, Del Moro Luca, Martella Alessandro, Dell’Olio Francesco, Martinez B. Rafael, Amato Francesco.

Pro Vasto

Allenatore Danilo Ruffini

Brassetti Luca, Garilli Alessandro, Pedicone Alessio, Giordano Tadeo, Felice Giuliano, Martinetti F. Pio, Formisano Andrea, Tafili Henri, D’Angelo L. Alessandro, Ferreyra Mattia, Ladogana Vincenzo.

A disposizione: Vecchi Manuel, Ventrella Alfonso, Colina C. Manuel, Capuozzo Emanuele, Iarocco Jacopo, Peraggini F. Nicolas, Corrado Sergio e Cannarozzi Domenico.