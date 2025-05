Miracolo della pioggia, apertura straordinaria della chiesa di Sant'Anna

"La chiesa di Sant'Anna, in viale Giovanni Bovio 265, a Pescara, sarà aperta in via straordinaria nella giornata di domani sia di mattina che di pomeriggio con l'esposizione dell'effige ufficiale della Madonna dei sette dolori, concessa dal parroco del santuario omonimo, padre Leon Francis Dbritto. E' prevista la recita del santo rosario alle ore 10:30 mentre in serata, alle ore 20:30, è previsto un concerto di chitarra eseguito da Aldo Rodriguez Delgado con la direzione artistica del maestro Maurizio Di Fulvio (l'ingresso è gratuito)".

L'annuncio arriva dal vicesindaco e assessore alla cultura Maria Rita Carota, che ha seguito il recupero della chiesa per la riapertura al pubblico, e dall'Associazione nazionale azione sociale Anas Abruzzo, guidata da Alessia Camplone, che si occupa delle aperture e chiusure della chiesa di Sant'Anna per conto del Comune. L'iniziativa è stata organizzata in occasione della ricorrenza del Miracolo della pioggia che si celebra ogni anno il 12 maggio.

Era il 1893 quando, proprio il 12 maggio, l'immagine della Madonna fu portata in processione verso il mare, nella speranza di riuscire a superare un periodo di siccità che rischiava di danneggiare pesantemente il raccolto. Cominciò a piovere talmente tanto che si dovette portare la statua nella chiesetta di Sant'Anna. Quell'anno il raccolto fu salvo e da allora si celebra la giornata del ringraziamento, ricorda Carota che ha voluto celebrare questo momento proprio nel luogo che ricorda il miracolo.