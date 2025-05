"Parchi in Comune", ecco l'avviso: si cercano enti del terzo settore per la gestione

L'assessorato alle Politiche giovanili, guidato da Patrizia Martelli, cerca enti del terzo settore per la co-progettazione di "Parchi in Comune", l'iniziativa che mira a coinvolgere attivamente ragazzi e giovani (da 14 a 30 anni) negli spazi pubblici della città. Per individuare un soggetto (del terzo settore) che affianchi il Comune nella realizzazione di questo progetto, è stato pubblicato un avviso, con scadenza 31 maggio, consultabile sulla pagina istituzionale dell'ente (https://www.comune.pescara.it/node/11016). L'oggetto dell'avviso è la co-progettazione per la gestione per 8 mesi, a decorrere dall’aggiudicazione, da giugno e fino a febbraio 2026. Possono partecipare alla procedura i soggetti del terzo settore (di cui all’art. 4, c.1 del D. Lgs. n. 117/2017, sia in forma singola che associata).

L’obiettivo principale di "Parchi In Comune", spiega Martelli, è utilizzare gli spazi pubblici, in particolare i parchi, come luoghi di aggregazione e crescita, ospitando dibattiti, incontri con esperti e momenti di confronto intergenerazionale, volti a stimolare la riflessione con i giovani su temi di attualità come ad esempio, la dipendenza digitale, la parità di genere e il disagio psicosociale. Saranno coinvolti circa 50 giovani (residenti), tra cui 10 youth worker, selezionati per supportare il progetto e formati appositamente.

Ma il progetto non è rivolto solo ai ragazzi perché il Comune intende coinvolgere anche genitori e operatori pubblici e privati, che potranno partecipare a laboratori di comunità che promuovano il dialogo tra generazioni e ambiti professionali diversi. E' previsto anche uno sportello telefonico di supporto psicologico e relazionale, e due giornate pubbliche di “riconnessione” aperte alla cittadinanza, sempre mantenendo al centro gli spazi verdi e il rapporto con i giovani. Il progetto è stato finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, con il cofinanziamento del Comune, per un importo complessivo di 26.436 euro.