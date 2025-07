Prorogato di una settimana il contest "La tua Pescara", fino ad oggi 663 partecipanti da tutta Italia

E’ stata prorogata di una settimana la data ultima di partecipazione al contest “La Tua Pescara” promosso dal Comune di Pescara a metà giugno su iniziativa dell’assessorato al Turismo. I partecipanti, ad oggi (data iniziale di scadenza), sono stati 663 e, di questi, 437 hanno concluso la procedura (confermando il proprio indirizzo di posta elettronica, ma chi non l'ha fatto ha ancora qualche giorno di tempo per procedere).

I partecipanti hanno la possibilità di vincere un’esperienza a Pescara o nelle vicinanze, a seconda delle preferenze di viaggio espresse nel breve questionario al quale bisogna rispondere. Prendere parte al contest è semplice e veloce perché è sufficiente registrarsi, compilando un breve form - pubblicato sulla pagina https://contest.vivipescara.info - e rispondere alle domande legate alle vacanze in modo da arrivare alla definizione dell’itinerario ideale di ogni viaggiatore. Il profilo turistico che emergere può essere di quattro tipi diversi: cultura, vacanza attiva, natura e eventi.

Tutti coloro che hanno concluso la procedura e confermato la mail parteciperanno all’estrazione (da effettuare entro il 29 luglio) dei quattro fortunati vincitori, uno per ogni profilo, che si aggiudicheranno un voucher per due persone, valido fino al 31 dicembre, per vivere un’esperienza che faccia conoscere Pescara, le sue bellezze e anche le aree vicine alla città.

In palio, a seconda del profilo, un voucher per la visita ai principali musei pescaresi, uno per un concerto inserito nel calendario degli eventi (tra agosto e dicembre), uno per un'escursione in canoa lungo il fiume Tirino con aperitivo e uno per visitare la Riserva dannunziana con una passeggiata in bici lungo la riviera. Le richieste di partecipazione sono arrivate da tutta Italia.