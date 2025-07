Manoppello: al via i lavori di messa in sicurezza in Contrada Boccetto

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del versante occidentale del centro storico di Manoppello, in Contrada Boccetto, località interessata da tempo da fenomeni franosi. L’intervento, finanziato con Fondi della Protezione Civile regionale (terza annualità) per un investimento complessivo di 350mila euro, prevede il completamento delle opere di consolidamento del costone su cui si erge la chiesa di San Lorenzo e la conseguente realizzazione di un belvedere panoramico e di un campetto da gioco per i più giovani che sarà finanziato con ulteriori 50mila euro di risorse comunali.

“Con l’avvio dei lavori – ha dichiarato il sindaco Giorgio De Luca – portiamo avanti un intervento strategico che unisce sicurezza, valorizzazione del territorio e attenzione ai bisogni della comunità. Stiamo completando un progetto che negli ultimi anni ha visto importanti opere di consolidamento in una zona delicata e fragile da un punto di vista geomorfologico, su cui sorgono il Municipio, abitazioni e piazza San Francesco con la chiesa di San Lorenzo”.

Già in passato, grazie a precedenti finanziamenti, sono state pianti ed ultimate azioni strutturali fondamentali per la salvaguardia del costone interessato da movimenti franosi: opere che hanno reso possibile la creazione di un parcheggio sul retro del Municipio, che sarà presto collegato a piazza Cipressi tramite una nuova scala pedonale.

“Con questo cantiere – ha concluso il primo cittadino –, e ringraziando il presidente Marco Marsilio per queste ulteriori risorse messe a disposizione del Comune di Manoppello, il totale degli investimenti sull’area supera i due milioni di euro. Al termine dell’intervento – ha detto ancora De Luca - restituiremo ai cittadini una zona sicura, pienamente fruibile e di grande valore paesaggistico, che rappresenterà anche un nuovo biglietto da visita per chi arriva nel nostro centro storico”.