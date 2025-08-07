Partecipa a Pescara News

CentroPalco Academy, nuova stagione con un corpo docenti dâ€™eccellenza tra cui Chiara Canzian, Luca Pitteri ed Euridice Axen

Con lâ€™inizio della stagione 2025/2026, CentroPalco Academy conferma il proprio impegno nella formazione artistica di alto livello, presentando un corpo docenti composto da professionisti di assoluto rilievo nel panorama nazionale dello spettacolo, del cinema, della televisione e del teatro.
 
Tra le novitÃ  piÃ¹ attese di questâ€™anno spiccano tre ingressi dâ€™eccezione:

Luca Pitteri, celebre vocal coach e musicista, tra i massimi esperti italiani nellâ€™uso e nella tecnica della voce, guiderÃ  il corso di Canto e Uso della Voce.

Chiara Canzian, artista, performer e formatrice, sarÃ  a capo del corso di Life Coaching e Improvvisazione, con un approccio centrato sullâ€™espressione autentica, lâ€™ascolto emotivo e il lavoro interiore.

Euridice Axen, attrice, terrÃ  laboratori intensivi per i ragazzi del secondo anno, volti a esplorare nuovi linguaggi espressivi e pratiche performative contemporanee.

Lâ€™offerta formativa della scuola si sviluppa attraverso un programma multidisciplinare che integra discipline tecniche, artistiche e psicofisiche.

I corsi saranno tenuti da un team di alto profilo:

Recitazione â€“ Irene Ferri

Sceneggiatura e Tecniche â€“ Ettore Bassi

Canto e Uso della Voce â€“ Luca Pitteri

EspressivitÃ  Corporea â€“ Rocio Munoz Morales

Dizione â€“ Claudio Pisicchio

Psicologia â€“ Chiara Masciovecchio

Life Coaching e Improvvisazione â€“ Chiara Canzian

Casting e Action Camera â€“ Claudia Verna

Acting Combat â€“ Adriano Idriss Pozzi

Maschera Neutra e Training â€“ Fabio Mangolini

Coreografie â€“ Veera Kinnunen

Doppiaggio â€“ Giulia Luzi

Storia e Illuminotecnica â€“ Marco Santilli

CentroPalco Academy si conferma cosÃ¬ come un punto di riferimento per chi desidera intraprendere un percorso serio, strutturato e profondamente orientato alla professionalitÃ  e alla crescita personale.
 
info 388-3070727
