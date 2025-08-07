Fabrizio De André: al San Marco Beach Resort musica e solidarietà per la ricerca

“Una serata per la musica, una serata per la ricerca”. Sarà il San Marco Beach Resort, a Pescara, il luogo scelto dai cantanti dell’Associazione “Fa.Ber. per il sociale” in collaborazione con la Fondazione AIRC per la serata tributo a Fabrizio De André, in programma stasera dalle ore 21:30, a favore della ricerca contro il cancro. Inaugurata nel 2024 con l’obbiettivo di perseguire, promuovere e garantire progetti culturali, artistici e solidali, l’Associazione Faber si fonda da sempre sul potere della musica come strumento di sostegno all’inclusione e al cambiamento sociale.

Con questo obiettivo e' da sempre in prima linea in supporto ai vari progetti di solidarietà, tra cui l’aiuto a famiglie in difficoltà, accesso a cure per chi non può permettersele e attività educative per bambini e ragazzi. Un sostegno che arriva in particolar modo dalla raccolta fondi promossa dalla stessa associazione, la quale in questo evento decide di assicurare il suo appoggio all’AIRC, l’organizzazione senza scopo di lucro a sostegno dei finanziamenti per la ricerca oncologica, con il patrocinio del Comune di Pescara.

A onorare in questo particolare evento la figura di Fabrizio De Andrè, il cantautore genovese morto a causa di un carcinoma polmonare, sarà un gruppo di musicisti “appassionati”, la Canto Faber Band, con arrangiamenti della PFM, rock band milanese con cui lo stesso De André pubblicò un album dal vivo nel 1979. A prestare la voce per l’evento il giovane cantante Matteo Santarelli, affiancato da Sara Razzani al violino e Stefano Piovillico alle chitarre. Insieme a loro, Massimo Tieri al basso, Sergio Colonna alla batteria, Roberto Pagliaroli alla fisarmonica.

A presentare la serata sarà Florena Iavarone. L’ingresso per assistere all’evento sarà completamente gratuito e con la possibilità di lasciare volontariamente un’offerta. Maggiori informazioni si possono richiedere direttamente a faberforsocial@gmail.com o ai numeri 3357786282 e 3471075551.