Cepagatti:Â 36enne colpito dallâ€™avviso orale per violazione delle disposizioni dellâ€™autoritÃ  giudiziaria

I Carabinieri della Stazione di Cepagatti, nella giornata di ieri, 6 agosto, hanno proceduto alla notifica del provvedimento dellâ€™avviso orale nei confronti di un 36enne, italiano, con precedenti penali in materia di stupefacenti ed episodi di minacce alla convivente.

Il provvedimento, era stato richiesto alla fine di giugno 2025, poichÃ© il soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico si era reso autore di reiterate violazioni, per reati inerenti al patrimonio, alla persona e agli stupefacenti. La misura di prevenzione si Ã¨ resa opportuna poichÃ© il soggetto Ã¨ stato ritenuto socialmente pericoloso.