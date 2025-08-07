Allo stadio con un fumogeno, denunciato e colpito da Daspo

Nella giornata di ieri, 6 agosto, i Carabinieri della Stazione di Pescara Principale, hanno proceduto ad irrogare la sanzione del Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) ad un tifoso biancazzurro, 34enne, residente in un comune dellâ€™area vestina.
Lâ€™uomo il 7 giugno scorso, presso lo stadio Adriatico Cornacchia, in occasione dellâ€™incontro di calcio Pescara-Ternana, era stato sorpreso dai carabinieri della succitata Stazione, in quellâ€™occasione addetti al filtraggio della tifoseria, in possesso di un fumogeno di colore rosso, dopo aver superato i tornelli di ingresso.
Per tale comportamento era stato segnalato alla competente AutoritÃ Giudiziaria ed era stato avviato, di concerto con la Questura di Pescara, lâ€™iter connesso alla violazione di cui allâ€™art. 6 ter 401/1989, ritenendo il comportamento del soggetto pericoloso al fine di vietarne lâ€™accesso a tutte le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali per la durata di un anno.