' Start Cup' e 'Start Camp Abruzzo 2025' alla 'd'Annunzio': risultati di rilievo per le candidature

Si sono chiuse con risultati eccezionali le candidature per Start Cup Abruzzo 2025 e Start Camp Abruzzo 2025, le due iniziative strategiche promosse dall'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di ChietiPescara in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, la Fondazione Vitality, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti-Pescara e l'Azienda Speciale della CCIAA di Chieti-Pescara.

I numeri testimoniano il crescente interesse verso l'autoimprenditorialità innovativa: 66 candidature totali così distribuite: 12 iscrizioni alla sola Start Cup, 37 a entrambi i percorsi, 5 a Start Camp con idea innovativa e 12 a Start Camp per sviluppare competenze imprenditoriali.

Va sottolineato - si evidenzia in una nota dell'ateneo - che ben 37 candidati abbiano scelto entrambi i percorsi, dimostrando quanto sia sentita la necessità di coniugare formazione e competizione.

Il panorama delle innovazioni proposte riflette un approccio maturo all'innovazione: 29% si concentra su innovazioni di prodotto, 17% su innovazioni di processo e 17% su innovazioni organizzative e il restante 37% propone un mix di innovazioni mentre per quanto riguarda le aree di sviluppo il 31% ICT e servizi innovativi, il 28% life science, il 12% industrial e l’11% cleantech. Considerato l'elevato numero di domande, la selezione per i 30 posti disponibili a Start Camp sarà opportunamente rigorosa, ma si valuterà la possibilità di ammettere anche candidati uditori per valorizzare al massimo il capitale umano emerso. Start Camp partirà il 17 settembre 2025, come percorso intensivo di dieci giorni di supporto alle idee innovative, presso il Campus di Pescara dell’Università “Gabriele d’Annunzio, che si conferma anche così quale punto di riferimento per l'ecosistema imprenditoriale abruzzese.

“La composizione dei partecipanti a Start Cup e Star Camp 2025 - spiega la professoressa Gilda Antonelli (nella foto), Delegata del Rettore al Placement di Ateneo - evidenzia il valore dell'autoimprenditorialità come strumento di crescita. Sono be 38 gli studenti e 27 gli occupati che vedono nell'innovazione una concreta opportunità di sviluppo professionale e di creazione di nuove opportunità lavorative.

Questi risultati - sottolinea Antonelli - confermano il ruolo strategico dell'Università “d'Annunzio” e del sistema universitario abruzzese nel promuovere la cultura dell'innovazione e l’importanza della rete dell’ecosistema fatto di attori della ricerca, del sistema imprenditoriale e dei finanziatori. L'iniziativa - conclude la professoressa Gilda Antonelli - vede, infatti, la partecipazione di importanti partner del territorio: Università di Teramo, Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise, Fondazione Federico Caffè-Corradino D'Ascanio, FIRA, Gran Sasso Science Institute-GSSI, ITS Academy Meccanica, Meccatronica e Informatica Abruzzo, SWIRA Design, rappresentando un modello virtuoso di collaborazione tra università, imprese e istituzioni”.