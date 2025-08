Ruba allâ€™interno di uno stabilimento balneare: denunciato

Lo scorso 4 agosto, in uno stabilimento del centro città, verso le 23, un dipendente ha subito il furto del suo borsello contenente documenti e contanti. Contattato il numero di emergenza, le volanti, sul posto, hanno provveduto a svolgere i primi accertamenti.

Gli agenti intervenuti hanno immediatamente visionato le immagini del circuito di videosorveglianza e hanno quindi diramato la nota e la descrizione dell’uomo agli altri operatori presenti sul territorio.

Un 28enne è stato riconosciuto e fermato dopo circa un’ora dalla richiesta di intervento nei pressi di Corso Umberto. Quest’ultimo, sottoposto ad accertamenti, è stato trovato in possesso dell’intera somma sottratta, circa 250 euro, che veniva sequestrata. L’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.