Borghi d'Italia in Abruzzo e Molise al Festival nazionale: "Spunti d'interesse"

L'Associazione Borghi d'Italia in Abruzzo e Molise ha partecipato con una nutrita delegazione e un grande riscontro al XVII Festival Nazionale dei Borghi più Belli d'Italia, tenutosi a Bellano sul Lago di Como.

La presenza dell'associazione ha rappresentato un'importante occasione per promuovere le eccellenze, i sapori e le tradizioni delle terre abruzzesi e molisane. Gli stand dell'associazione hanno attirato centinaia di visitatori, incuriositi e affascinati dai prodotti e dalla tradizione dei territori: gettonatissime la degustazione degli arrosticini e lo show cooking dedicato allo zafferano di Navelli. Concreto anche il contributo dato al convegno sulle “Buone pratiche delle associazioni regionali", prezioso spazio per illustrare l’attività dell’associazione sui due territori locali.

"La partecipazione al Festival dei Borghi di Bellano è stata un'esperienza straordinaria per la nostra Associazione - così il presidente Antonio Di Marco - . L'Abruzzo e il Molise sono stati protagonisti indiscussi della XVII edizione del Festival. L'area a disposizione più grande assegnataci per lo straordinario lavoro di promozione e di presenza di sindaci, composta da ben tre stand, ha consentito di farci apprezzare e conoscere ad un numero elevato di visitatori, che per la prima volta hanno conosciuto le eccellenze del nostro territorio, approfondendo la conoscenza dei nostri borghi certificati.

Una delegazione di 21 Comuni, con sindaci e delegati che hanno raccontato la propria storia anche attraverso le eccellenze enogastronomiche: dagli arrosticini che hanno fatto da padroni, dominando le degustazioni regionali come gustoso biglietto da visita delle nostre realtà, insieme allo zafferano di Navelli prodotto principe della nostra economia agroalimentare di nicchia. Torniamo con un bagaglio di belle esperienze e il grande apprezzamento dai vertici nazionali e dal comitato scientifico per l’attività e l’impegno nella valorizzazione dei borghi. L’esperienza fatta in Abruzzo e Molise è diventata un esempio concreto che abbiamo raccontato al convegno dedicato alle buone pratiche: precisando che abbiamo scelto di costruire il nostro impegno partendo da azioni semplici ma efficaci, come incontrarci ogni mese in un borgo diverso.

Questo ci permette di mantenere un dialogo costante con le amministrazioni locali, ascoltare da vicino i bisogni dei territori e lavorare insieme su proposte concrete per valorizzare i centri storici. Insieme a questa esperienza c’è poi come buona pratica l'iniziativa intrapresa da qualche anno in regione Abruzzo, e nuovamente di recente con i colleghi consiglieri regionali, della possibilità di arrivare ad avere una legge regionale che sostenga l'impegno dei comuni certificati a migliorare i propri borghi e promuoverli con metodo e costanza, per sostenere manutenzione, tutela e valorizzazione dei borghi e mantenerli luoghi vivi, accoglienti e attrattivi.

In qualità di consigliere regionale, ho inoltre illustrato il lavoro normativo svolto con il contributo di Antonio Luna, membro del Comitato scientifico, presentando un emendamento al Progetto di Legge n. 9/2024 sulla qualità architettonica, che chiede il riconoscimento e la tutela dell’identità dei borghi come parte integrante del patrimonio abruzzese. La valorizzazione dei borghi nasce dal confronto tra istituzioni, comunità e territori e può diventare una vera leva di sviluppo sostenibile e coesione sociale. In questo percorso sono fondamentali tre elementi: il marketing, il turismo e lo storytelling, come dimostrano le riflessioni condivise con Oscar Farinetti interessato ai nostri sapori, Osvaldo Bevilacqua voce dei borghi e amico dei nostri territori e Dina Ravera a capo di Destination Italia, realtà italiana specializzata in incoming di qualità, felici incontri al Festival ed estimatori delle nostre realtà.

Ringrazio tutti gli amministratori e i partecipanti alla delegazione: la nostra presenza al Festival è un segnale concreto dell’impegno dell’Associazione sul campo a tutela delle tradizioni, della cultura e dell’attrattività turistica del Paese e grazie al presidente Fiorello Primi, di cui siamo sostenitori per una sua ricandidatura ai vertici nazionali. Fra i prossimi appuntamenti: saremo protagonisti di un evento a Opi, al quale sarà invitato il Sindaco di Bellano, per l’esposizione dell’opera ‘Statis’ dell’artista bellanese Velasco Vitali”.

I Comuni presenti

Caramanico, Santo Stefano di Sessanio, Bugnara, Anversa degli Abruzzi, Castel del Monte, Civitella, Introdacqua, Pretoro, Abbateggio, Navelli, Villalago, Pietracamela, Oratino, Sepino, Guardiagrele, Casoli, Penne, Pescocostanzo, Opi, Scanno, Crecchio