Pescara accoglie i bikers del VROC Italy

Pescara accoglie in questi giorni, fino a domenica 5 ottobre, circa 300 bikers del VROC Italy, il piÃ¹ grande motoclub italiano dedicato alle Kawasaki Vulcan. In cittÃ sono arrivati ieri, giovedÃ¬, da ogni angolo d'Italia per celebrare il XIX anniversario dell'associazione. Nata nel 2006, l'associazione VROC Italy, con quasi 600 soci e 21 punti di ritrovo in tutta Italia, si distingue non solo per la passione per i viaggi e i raduni, ma anche per il suo impegno costante in iniziative di solidarietÃ a sostegno dell'infanzia.

L'evento in Abruzzo, reso possibile grazie alla collaborazione e al sostegno del Comune di Pescara e in particolare del sindaco Carlo Masci e dell'assessore allo Sport Patrizia Martelli, prevede un programma ricco di eventi, anche con il coinvolgimento della cittÃ . Oggi i "VROCers", guidati dal presidente "Wanderer", si sono spostati dalla costa in un emozionante motogiro verso la montagna. Il pranzo si Ã¨ svolto con una vista spettacolare che abbracciava contemporaneamente il mare Adriatico e il Gran Sasso.

Domani, sabato, dalle 10, i "VROCers" attraverseranno in parata la cittÃ di Pescara, percorrendo la riviera fino alla pineta dannunziana. Il corteo si concluderÃ in Piazza della Rinascita (all'incirca alle ore 11), dove si svolgerÃ la tradizionale esposizione delle moto e una divertente dimostrazione di "Moto Lenta", alla quale parteciperÃ l'assessore Patrizia Martelli in veste di giurata.

Il direttivo del VROC Italy ringrazia l'Amministrazione Comunale della cittÃ di Pescara, il sindaco e l'assessore Martelli, e rivolge un ringraziamento speciale a tutto il Gruppo Abruzzo per l'impegno e la preziosa collaborazione nella realizzazione di queste giornate.