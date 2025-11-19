Il Comune di Spoltore dà il benvenuto ai nuovi nati con l'iniziativa "Generazione in Fiore"

Il Comune di Spoltore si prepara a celebrare i suoi cittadini più giovani con l’evento "I nuovi nati a Spoltore: Generazione in Fiore”. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Chiara Trulli, è un momento di festa e di accoglienza per le famiglie che hanno visto la nascita di un figlio nel corso della prima metà del 2025. L'obiettivo è quello di rafforzare il senso di comunità attorno al tema della natalità e del futuro del territorio.

Per garantire la massima partecipazione e il giusto spazio a tutti gli invitati, l'evento si svolgerà giovedì 20 novembre presso la Sala Consiliare del Comune di Spoltore, ed è stato suddiviso in due turni distinti: la prima celebrazione, con inizio alle ore 16:00, sarà dedicata ai bambini nati dal 1° gennaio al 31 marzo 2025; la seconda, che prenderà il via alle ore 18:00, coinvolgerà invece i bambini nati dal 1° aprile al 30 giugno 2025. I nati da luglio a dicembre, come sottolinea l'amministrazione, saranno festeggiati ad anno nuovo.

Durante il pomeriggio di festa, ai nuovi arrivati verrà consegnata una simbolica carta d'identità da parte della comunità e dell'Amministrazione e per i piccoli ci sarà una piacevole sorpresa, in vista della Festa dell'Albero (che viene celebrata in settimana) saranno piantati alberi sul territorio in onore di ogni nuovo nato: «Accogliamo il futuro di Spoltore con grande amore e dedizione, e con grande riconoscenza nei confronti di quelle famiglie che hanno deciso di dare spazio alla vita; essere genitori oggi – spiega il Sindaco Trulli – non è semplice, è una scelta coraggiosa che per la nostra comunità è un segno importante di crescita».

L’Assessore alle Politiche Sociali, Nada Di Giandomenico, ha voluto rimarcare la sensibilità che l’ente riserva alle famiglie e ai minori: «L'Amministrazione sta investendo tanto in rapporto alla sua popolazione, con un'attenzione che non si riscontra facilmente altrove. Questa iniziativa non è solo una festa, ma il segno tangibile che l'inclusione e il sostegno ai percorsi di crescita dei giovani sono sempre al centro delle nostre politiche. Oltre all'Amministrazione ringrazio anche l'Ufficio delle Politiche Sociali con la Dottoressa Silvia Di Giosaffatte, i servizi anagrafici e tutti colori che hanno collaborato alla programmazione dell'evento, compresi i dirigenti scolastici, le responsabili dei nidi locali, il coordinamento pedagogico 0-6 e l'Assessore all'Istruzione Francesca Sborgia».

Anche la Garante per l'Infanzia, Simona Novacco, che ha lavorato fattivamente e con costanza per l'iniziativa, evidenzia il ruolo della comunità nell'accoglienza: «Ogni nuovo nato è una promessa per il futuro di Spoltore. È fondamentale che la nostra comunità sia presente per dare il benvenuto a queste nuove vite, assicurando loro e alle loro famiglie il sostegno e l'attenzione che meritano in un percorso di crescita sereno e inclusivo». Oltre al Sindaco Chiara Trulli, all'Assessore Nada Di Giandomenico, e al Garante per l'infanzia Simona Novacco ci saranno anche il Garante per la disabilità Danilo De Vincentiis, e le professioniste Lucia Sportelli (Psicologa) e Mariarosaria Trovarelli (Pedagogista): insieme ai piccini e alle loro famiglie verrà celebrato questo importante traguardo demografico.