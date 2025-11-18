Domenica 13 novembre ore 16:40, primo appuntamento con il progetto #DISTORSIONI/3 – La Poesia dialoga con l’arte nell’ambito della 5^ Stagione Arti Visive Contemporanee presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” (Via Villetta Barrea 24 - Pescara). Patrocino della Presidenza del Consiglio Regionale. Patrocinio delComune di Pescara e della Provincia di Pescara.

Promosso da Bibliodrammatica aps, AP/ArteProssima, in collaborazione con MLA/Museo Lettera d’Amore. Ideazione e direzione artistica a cura di Beniamino Cardines. Coordinamento SU_Sintassi Urbane rivista letteraria.

Un progetto che vuole portare la poesia nella vita di tutti i giorni come forma d’arte e linguaggio dialogante. Saranno presenti alcune delle voci poetiche più rappresentative della Poesia abruzzese di oggi. Poeti e poetesse pluripremiati in concorsi nazionali e apprezzati in tutt’Italia. Un dialogo crossmediale, aperto tra poesia e arte, da cui scaturisce un momento di confronto e rivelazione, mettendo a nudo la sensibilità di entrambi.

#Distorsioni/3 – La Poesia dialoga con l’Arte, ospiti in reading-intervista: Enrico Maria Guerra, Vittorina Castellano, Marco Tabellione, Sandra de Felice, Giulia Madonna, Maria Gabriella Ciaffarini, Raffaele Rubino, Caterina Franchetta, Margherita Bonfilio, Manuela Di Dalmazi, Assunta Di Basilico, Francesca Di Giuseppe, Lucia Magistro, Antonella D’Arrezzo, Patrizia Splendiani, Alessio Scancella, Giulia Di Giampaolo, Annalisa Potenza, Mara Motta, Miriam Giuliani, Mariarosa Viglietti, Baron Noir, Sonia Pedroli, Annamaria Di Lorenzo, Maria Tommasa Primavera, Maria Carinta Naccarella, Sofonia Berardinucci, Laura D’Angelo, Annarita Pasquinelli, Rosamaria Binni.

Modera l’incontro Beniamino Cardines, ospite l’artista visivo Gianni Marrone. Coordinamento culturale SU/Sintassi Urbane, Annarita Pasquinelli Michetti, Giulia Madonna. Un dialogo aperto tra poesia e arte, tra poetesse e pittori, da cui scaturisce un momento di confronto e rivelazione, mettendo a nudo la sensibilità di entrambi.

Beniamino Cardines, direttore artistico: “Da quasi quarant’anni promuovo l’idea di una cultura, prossima, vicina, fruibile da tutti. Una cultura capace di dialogare continuamente con la vita e la società contemporanea. La letteratura ci aiuta a costruire un mondo e la comprensione del mondo. Ciò che leggiamo diventa nostro patrimonio personale, una sorta di sistema immunitario parallelo. Senza la letteratura ci troveremmo di fronte a una regressione antropologica. Abbiamo tutti bisogno di rigenerarci attraverso l’arte e la cultura. Un bisogno umano, senza saremmo altro, un’altra specie. Penso che il tempo investito a fruire cultura o a promuoverla, sia un tempo di qualità tra i più preziosi.”