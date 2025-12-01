4 studentesse della Rossetti firmano un documentario contro la violenza sulle donne, il riconoscimento in Comune

E' stata dedicata al progetto didattico e sociale "No alla Violenza sulle Donne" la riunione di oggi della Commissione Politiche per l'Istruzione del Comune di Pescara, presieduta da Loris Mazzioli. Al centro dell'incontro, il video documentario realizzato con straordinaria sensibilitÃ e competenza dalle studentesse delle classi 3Âª A e 3Âª C della scuola secondaria di primo grado "G. Rossetti", spiega Mazzioli.

"La Commissione ha avuto l'onore di ospitare le quattro giovani protagoniste nonchÃ© ideatrici e produttrici del video, insieme alla loro insegnante, Marinica Rivolta. Il video (di 4 minuti) Ã¨ stato giÃ proiettato in occasione del 25 Novembre, Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne, al Teatro Cavour".

"Sono rimasto profondamente colpito e ammirato dalla maturitÃ e dalla capacitÃ organizzativa dimostrate da queste ragazze di circa tredici anni", commenta il presidente della Commissione. "La realizzazione di un documentario cosÃ¬ significativo, che dÃ voce e visibilitÃ a un tema cruciale come la violenza di genere, ha richiesto la gestione di molteplici aspetti tecnici e narrativi. La loro capacitÃ di organizzazione e il lavoro di squadra sono stati esemplari".

Alla seduta hanno partecipato anche i genitori delle studentesse, visibilmente orgogliosi, e i consiglieri comunali presenti hanno espresso unanime apprezzamento per l'iniziativa. Al termine dei lavori, Mazzioli, nel complimentarsi per l'eccellente attivitÃ svolta, ha espresso la volontÃ di diffondere il documentario nelle altre scuole del territorio, riconoscendone l'alto valore didattico ed educativo. L'incontro si Ã¨ concluso con la consegna di un attestato di riconoscimento al merito personalizzato, consegnato da Mazzioli alle quattro protagoniste, per celebrare il loro impegno civico e la loro creativitÃ .