Masci consegna il CiattÃ¨ d'oro a Fabio Ciampoli, simbolo della pescaresitÃ  nel mondo

"Sei riuscito ad arrivare veramente in alto con impegno, coraggio, forza, determinazione, passione. Sei l'esempio concreto che se una persona vuole e ha competenza e passione, riesce a raggiungere obiettivi impensabili e quindi sei per noi un orgoglio, un esempio per tanti giovani". Lo ha detto questa mattina il sindaco Carlo Masci consegnando in Comune il CiattÃ¨ d'oro a Fabio Ciampoli, ingegnere aerospaziale di SpaceX, che il 10 ottobre non ha potuto ritirare il riconoscimento durante la cerimonia ufficiale perchÃ© era impegnato per motivi di lavoro in California.

"Tu non c'eri", gli ha detto Masci, "ma sei stato comunque protagonista, perchÃ© nell'aula consiliare abbiamo visto il tuo messaggio, nel video che ci hai inviato e che illustrava la tua attivitÃ , il tuo progetto, e veramente ci hai dato un segnale di grande speranza e di grande forza, ci hai inorgoglito. Abbiamo colto il legame con la cittÃ , che ci hai trasmesso nonostante non fossi qui", ha detto oggi Masci alla presenza dei familiari di Ciampoli. "Oggi la nuova frontiera Ã¨ proprio SpaceX, quindi tu sei nel cuore del cambiamento, una parola usata da tutti ma che molti usano pensando di rimanere fermi", ha proseguito Masci rivolgendosi a Ciampoli. "Sono veramente contento di darti questo premio perchÃ© vuol dire dargli un significato. E il significato del riconoscimento Ã¨ la pescaresitÃ che continua, attraverso i pescaresi che riescono ad imporsi a tutti i livelli. Per noi Ã¨ una giornata importante che ricorderemo sempre perchÃ© tu sei uno di quelli che veramente dÃ un segnale al mondo, non al suo territorio". Il sindaco ha poi ringraziato Ciampoli perchÃ© si Ã¨ "messo a disposizione della comunitÃ Pescarese" ed Ã¨ stato al liceo Da Vinci, dove ha studiato, per incontrare gli alunni di oggi.

Ciampoli ha detto a Masci di essere "andato via da Pescara poco dopo aver compiuto 18 anni per seguire le mie passioni, le mie ambizioni, ma in realtÃ non sono mai andato via. La mia connessione con la cittÃ Ã¨ sempre stata molto viva attraverso la mia famiglia, i miei amici e le mie visite frequenti. Sono assolutamente grato di essere nato in questa cittÃ perchÃ© attraverso gli anni, attraverso le mie esperienze, mi sono reso conto di quanto sia stato fortunato ad avere trascorso la mia adolescenza, gli anni iniziali della mia vita, in un posto cosÃ¬ bello e che mi ha dato cosÃ¬ tanto. Quello che sono oggi Ã¨ la somma di tante esperienze e queste esperienze si sommano sulla base solida che mi ha dato questa cittÃ . Sono assolutamente contento del riconoscimento che Pescara ha voluto darmi oggi, ma sono ancora piÃ¹ contento di avere l'occasione di dare qualcosa indietro a questa cittÃ parlando con gli studenti del Da Vinci e spero che si divertiranno, innanzitutto, e che saranno ispirati anche loro a lavorare duro per perseguire i propri obiettivi".