Tiburtina, D'Incecco: lavori in dirittura d'arrivo, a gennaio riapertura in sicurezza

"Sono ormai in dirittura d'arrivo i lavori per il ripristino del tratto della Strada Statale 5 Tiburtina Valeria nel Comune di Turrivalignani, interrotto dallo scorso mese di marzo a causa di una frana provocata dal forte maltempo.

I lavori, avviati a fine ottobre da Anas per un importo complessivo di 1 milione e 600 mila euro, saranno completati entro il 10 gennaio. Subito dopo la strada potrÃ riaprire in piena sicurezza". CosÃ¬ Vincenzo Dâ€™Incecco, capogruppo della Lega in Regione, che ha effettuato un sopralluogo nell'area del cantiere.

"In parallelo â€“ prosegue â€“ sono in fase conclusiva anche i lavori, a cura del Genio Civile Regionale di Pescara, per la pulizia dell'alveo e il consolidamento morfologico del fiume Pescara, nel tratto tra la confluenza del Lavino e il km 203+920 della SS5, nei Comuni di Alanno e Turrivalignani. L'intervento, inserito tra quelli a massima prioritÃ nel programma triennale delle opere idrauliche e finanziato con fondi regionali per 160mila euro, Ã¨ cominciato il 4 dicembre e terminerÃ il 31 dicembre. L'obiettivo Ã¨ riportare il fiume nel suo tracciato naturale e prevenire nuovi fenomeni erosivi. Come avevamo assicurato â€“ sottolinea D'Incecco â€“ i lavori si stanno svolgendo regolarmente e nella perfetta sinergia tra Regione e Anas. Chi ha parlato in queste settimane di ritardi o inefficienze, evidentemente ignora la complessitÃ tecnica di opere di questo tipo, che richiedono progettazione, approfondimenti e soluzioni strutturali per garantire la massima sicurezza e stabilitÃ .

Il cedimento â€“ ricorda â€“ si era verificato tra il km 203,200 e il km 204,000, nei pressi della rotatoria di Turrivalignani e dellâ€™innesto con via Pescarina, dove l'erosione del fiume aveva causato il collasso della sede stradale per oltre 60 metri. Oggi il cantiere Ã¨ operativo, i lavori procedono spediti e presto la strada sarÃ riaperta alla viabilitÃ . A parlare sono i fatti, non le polemiche. Un ringraziamento sentito va alle imprese impegnate negli interventi, all'Anas e al Genio Civile regionale per il lavoro puntuale, serio e professionale svolto".