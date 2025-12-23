Spettacolo natalizio di Vincenzo Olivieri per i detenuti della Casa circondariale di Pescara

La Garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera, prosegue nelle visite alle case circondariali abruzzesi per la consegna dei doni natalizi.

Nella casa circondariale di Pescara, su iniziativa della Garante, è andato in scena lo spettacolo del comico Vincenzo Olivieri.

“Un momento di leggerezza e umanità dentro un luogo di sofferenza – ha sottolineato Scalera - perché il sorriso non è un lusso ma un diritto, e la cultura, anche quella che passa dal teatro e dalla comicità, è parte del percorso di dignità che non deve mai essere negato. Ringrazio Vincenzo Olivieri per la sua disponibilità e sensibilità: portare un sorriso dove è più difficile trovarlo è un gesto di grande valore. Voglio rivolgere un ringraziamento anche all’onorevole Guerino Testa, sempre presente per la difesa dei fragili, alla direttrice Arianna Colonna, alla dottoressa Caputo e agli agenti della Polizia Penitenziaria senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Un sentito grazie va anche al Conad Ardente, al Conad Via di Sotto per i panettoni e i pandori, alla Pasticceria Roma per i panettoni artigianali, alla Cioccolateria Belacco per le prelibatezze del Mastro cioccolataio e all’associazione “Stella mia ODV” per i torroni artigianali.

Infine, un grazie a tutti gli abruzzesi per il loro grande cuore: fare bene è contagioso”, ha concluso Scalera.