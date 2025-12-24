Al via la sperimentazione di "Abitare Sociale"

"Abitare Sociale": questo il nome dell'intervento sperimentale, promosso dal Comune di Pescara, finalizzato a contrastare l’emergenza abitativa e sostenere l'autonomia delle famiglie pescaresi in difficoltà. Il progetto, presentato dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio, prevede uno stanziamento di 120.000 euro.

Sono tre le linee di intervento previste per supportare chi ha perso o rischia di perdere la propria abitazione, hanno annunciato Masci e Sulpizio, affiancati dalla dirigente Roberta Pellegrino, con la responsabile di servizio Piera Antonioli e dall’assistente sociale Gianluca Pistone, che hanno messo in evidenza “quanto sia avvertita l’emergenza abitativa in città, come nel resto d’Italia, e quanto siano numerose le richieste che arrivano dalle famiglie. La casa è essenziale ma gli alloggi disponibili per chi è rimasto senza sono pochi e costosi. Solo l’anno scorso il Comune ha accolto 30 famiglie in hotel”.

La prima linea di intervento, ha spiegato Sulpizio, è un contributo all’affitto per tre anni, un sostegno economico per nuovi contratti di locazione (fino a 800€ mensili) con una copertura decrescente che comprende il pagamento della caparra (max 2 mensilità), il 50% del canone per il primo anno, il 30% per il secondo anno e 15% per il terzo anno. La seconda linea di intervento consiste in un sostegno contro lo sfratto, un contributo economico fino a 5.000 euro per sanare situazioni debitorie in contratti privati, a condizione che il contratto prosegua fino alla scadenza naturale. E’ previsto poi, e questa è la terza linea di intervento, l’utilizzo di appartamenti confiscati alla criminalità: tre immobili (in via Sacco, via Stradonetto e via Tevere) saranno usati per l’accoglienza urgente in coabitazione. Saranno disponibili da metà 2026 con un rimborso spese forfettario di 80 euro mensili a persona, ha detto sempre Sulpizio.

Sono stati fissati i requisiti e le modalità di accesso a questi benefici, destinati alle persone in condizione di fragilità: “Abitare sociale” è rivolto infatti a cittadini italiani o stranieri (regolari da almeno 3 anni) residenti a Pescara con ISEE non superiore a 10.140 €. I beneficiari devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: aver ricevuto notifica di sfratto, aver ricevuto comunicazione di mancato rinnovo del contratto, avere una morosità che espone al rischio di sfratto. Non si tratta di un semplice sussidio, è stato specificato: i beneficiari devono essere presi in carico dal Servizio Sociale Professionale per sottoscrivere un Progetto Personalizzato, volto all’emancipazione e al raggiungimento di una piena autonomia abitativa.

L’iniziativa vede inoltre la collaborazione gratuita dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari per la promozione del progetto, rappresentata oggi dal presidente Lorenzo Cirillo. “In una situazione difficile come quella che stiamo vivendo, in tutto il mondo, il passaggio dalla casa alla strada può essere rapidissimo per cui abbiamo ritenuto di dover mettere in campo delle misure, dopo aver preso contatti con l’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari”, ha detto Masci. “Chi rischia di finire in strada deve trovare come interlocutore il Comune, come è stato per Carlo D’Attanasio che è rientrato in Italia dopo un periodo di detenzione e ha avuto da noi risposte immediate”.

“Una buona iniziativa del Comune”, per Cirillo, “specie per quanto riguarda il sostegno economico agli inquilini. Parliamo di una parte importante della popolazione, come soggetti interessati, perché gli alloggi non si trovano facilmente e hanno canoni elevati e con questa formula si potrebbe riuscire a riequilibrare l’occupazione del territorio”. Per quanto riguarda la proprietà, “talvolta la difficoltà sta nel rientrare in possesso dell’immobile in caso di sfratto”.