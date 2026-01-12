Lavori sulla rete ferroviaria Adriatica, stop di 10 giorni alla circolazione dei treni

Dal 14 al 23 gennaio alcuni tratti della linea ferroviaria Adriatica saranno interrotti per lâ€™avvio della terza fase di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano e San Severo , tra Pescara e Foggia, tra Barletta e Bari.

Lo comunica in una nota Rete Ferroviaria Italiana.

Sono di conseguenza previste modifiche alla circolazione dei treni, predisposte da Trenitalia. Saranno sostituiti circa nove chilometri di rotaie nella galleria Sinello tra Porto di Vasto e Casalbordino, mentre proseguirÃ lâ€™intervento di water drain system su circa tre chilometri nella galleria San Giovanni (tra Fossacesia e San Vito) e su altri due chilometri nella galleria Diavolo (tra Fossacesia e Vasto).

Sono inoltre in programma i lavori propedeutici al raddoppio della tratta fra Ripalta e Lesina e allâ€™attivazione della nuova sottostazione elettrica di Fossacesia, prevista per giugno 2026. Al via anche la prima fase del rinnovo integrale del Sistema di trazione elettrica tra le stazioni di Ortona e San Vito e la prosecuzione delle attivitÃ propedeutiche alla realizzazione dellâ€™apparato centrale computerizzato multistazione tra Fossacesia e Termoli. Il 22 e 23 gennaio saranno, infine, effettuati interventi di manutenzione straordinaria su deviatoi e bivi della tratta Barletta-Bari.

Le attivitÃ coinvolgono oltre 280 operai su oltre 150 chilometri di linea, e sono finanziati complessivamente con circa 310 milioni di euro, cento dei quali con fondi Pnrr.

Per ridurre al minimo i disagi sono previste modifiche alla circolazione dei treni Frecciarossa: i convogli Torino/Milano/Venezia â€“ Bari/Lecce/Taranto saranno oggetto di limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona e Pescara, con soppressione della tratta da Ancona/Pescara a Bari/Lecce/Taranto, o soppressioni integrali. Cancellazioni parziali interesseranno anche gli Intercity Bolzano/Milano/Bologna- Bari/Lecce e gli Intercity notte Milano/Torino Porta Nuova â€“ Lecce, nelle notti dal 14-15 al 22-23 gennaio.

Dal 15 al 23 gennaio, inoltre, tutti i treni del Regionale di Trenitalia circolanti sulla tratta Foggia -Termoli saranno cancellati e riprogrammati con bus. Le linee Bari-Foggia, Bari-Lecce e Brindisi-Taranto, infine, saranno oggetto di variazioni di orario.