Ciclovie della Transumanza e Rete ciclabile dei Trabocchi alla Fiera F.re.e di Monaco

Appuntamento dal 18 al 22 febbraio a Monaco di Baviera in Germania per Rete ciclabile dei Trabocchi e Ciclovie della Transumanza. I due progetti di punta della proposta cicloturistica regionale, si presentano nello stand allestito da Regione Abruzzo, Camera di Commercio Chieti Pescara e Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, all'interno del padiglione Italia Enit.

F.re.e Ã¨ la fiera tedesca piÃ¹ attiva per il tempo libero e i viaggi, dal 1970 offre ispirazione e informazioni, con l'opportunitÃ di incontrare ideatori e promotori di progetti e destinazioni turistiche. In questo saranno quindi impegnati i rappresentanti di Rete ciclabile dei Trabocchi e Ciclovie della Transumanza. Questa di Monaco - che segue lâ€™appuntamento della Bit di Milano - Ã¨ una delle tappe della partecipazione dei due progetti a fiere turistiche in Italia e in Europa.



Rete ciclabile dei Trabocchi Ã¨ un progetto Gal Costa dei Trabocchi e propone piÃ¹ di 300 chilometri di percorsi ciclabili che si sviluppano fra la costa e lâ€™interno delle colline dei vini, fra la Via verde e itinerari lungo aste fluviali, strade interpoderali e a basso traffico veicolare, sentieri naturali, vigneti, riserve naturali, borghi storici, avendo come riferimento le stazioni Fs del territorio, allâ€™insegna dellâ€™intermodalitÃ . Tutti i percorsi sono segnalati con cartellonistica fisica nonchÃ© con la possibilitÃ di scaricare mappa e tracce dal sito di riferimento (https://reteciclabiletrabocchi.it/).



Ciclovie della Transumanza Ã¨ un progetto di vacanza attiva che fonda la sua ragione dâ€™essere sulle peculiaritÃ piÃ¹ significative del territorio su cui si realizza: unâ€™area naturale straordinaria e la valorizzazione della transumanza, dal 2019 patrimonio culturale immateriale dellâ€™umanitÃ . Si sviluppa su un totale di 12 itinerari ciclabili, per 378 chilometri complessivi. Coinvolge otto comuni dellâ€™entroterra abruzzese, Cugnoli (capofila), Bussi sul Tirino, Brittoli, Capestrano, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Popoli Terme, Torre deâ€™ Passeri, con Carsa partner privato del progetto. Come per le precedenti fiere, Ciclovie della Transumanza si presenta giÃ con un primo pacchetto disegnato per cicloturisti. Sito di riferimento Ã¨ https://ciclovietransumanza.it/landing/